“Un ridículo histórico”: en Brasil destrozan al Flamengo de Tite tras el triunfo de Palestino en la Copa Libertadores

Palestino enfrentó este martes su último partido en condición de local. Lo hizo enfrentando a Flamengo en Coquimbo y terminó dando la sorpresa. Un golazo de Fernando Cornejo le entregó la victoria a los árabes y con eso, consiguieron alcanzar el segundo puesto del Grupo E de la Copa Libertadores, dejando fuera de la zona de clasificación al Mengao.

Esta situación desató la furia de la prensa brasileña. El medio UOL publicó una serie de columnas que destrozaron al equipo dirigido por el ex seleccionador de Brasil Tite.

“¡El ridículo no le basta al Flamengo de Tite! ¡El equipo no existe!”, tituló el periodista Milton Nieves. “Flamengo es el club que más invierte en fútbol de Sudamérica. Flamengo tiene una plantilla que sin duda es la envidia de muchos equipos europeos. Flamengo es entrenado por el ex entrenador de la selección brasileña. Sinónimo de éxito, ¿verdad? ¡¡¡No!!!”, plantea de entrada.

En su análisis también plantea la diferencia económica que existe entre el plantel de Flamengo y el de los chilenos. “Flamengo perdió hoy ante el citado Palestino, cuya plantilla completa cuesta lo mismo que… ¡Everton Cebolinha!”.

“Es inaceptable que Flamengo, con una plantilla MILLONARIA, pase una temporada más sin grandes títulos”, concluyó.

Por su parte, el también periodista Julio Gomes tituló su columna: “Tite y Flamengo pasan por un ridículo histórico”.

“El club más rico del continente, que se da el lujo de tener en el banquillo a jugadores que serían titulares en cualquier equipo, el equipo con mayor afición, con un entrenador mundialista, se está avergonzando. El interminable mes de abril se prolongó hasta mayo”, sostuvo.

“Después de caer derrotado ante Bolívar, Flamengo ahora perdió contra Palestino. Quien ni siquiera pudo jugar en su estadio y tuvo que recorrer 500 kilómetros para recibir al Flamengo en la ciudad de Coquimbo. Perdió y merecía perder”, aseguró.

“Palestino es un club pequeño en Chile. La vergüenza del Flamengo es mayúscula. Dadas las circunstancias, es una ridiculez histórica”, cerró Gomes.

Explicaciones

Tras el partido los jugadores de Flamengo intentaron esclarecer lo sucedido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El volante Gerson tomó la palabra, indicando que “no hay explicación, hay que trabajar. Aún nos quedan dos partidos para recuperar la derrota. Eso es todo, trabajar para mejorar, no hay explicación”.

Agregó que “no hay que poner excusas en el campo, es malo para los dos. Estamos creando, pero la pelota no entra. Humildad, mejorar y mejorar”, añadió.

Por su parte, el defensor Fabricio Bruno sostuvo que “es un momento difícil para nosotros, vinimos a ganar, pero no lo pasamos bien”.

Con este resultado, el Grupo E quedó liderado por Bolívar con nueve puntos y con un partido menos. En el segundo lugar se instaló Palestino con seis unidades. Más atrás quedó Flamengo con cuatro positivos y todo lo cierra Millonarios con solo un punto.