¿Se quiere quedar?: el plan de Alexis Sánchez tras conseguir en el Inter el título con el menor protagonismo de su carrera

Era una apuesta osada la de Alexis Sánchez. Por decisión propia, el atacante chileno bregó por la opción de regresar a Inter de Milán en agosto pasado. Un reto que resultó solo a medias. Si bien el chileno alcanzó el sexto título liguero de su rico palmarés -en cuatro países diferentes- es la conquista en que menos participación tuvo.

El desafío era grande para el tocopillano. El 30 de junio del año pasado, el futbolista terminó su relación de una temporada con el Olympique de Marsella, el cuadro más popular de Francia, en una ciudad futbolizada, donde aún lo olvidan.

Números sobresalientes en el puerto galo demostraron la vigencia del Niño Maravilla. El atacante fue el mejor jugador del equipo, premiado por la propia institución focense, después de anotar 18 tantos en todas las competiciones, además de tres asistencias, un rendimiento que, al menos cuantitativamente, el chileno no mostraba desde que se marchó a Arsenal de Inglaterra, después de la Copa del Mundo de 2014.

Sánchez fue por más. Marsella estaba dispuesto a, incluso, mejorar su contrato para lograr la extensión de su compromiso. Sin embargo, el delantero desistió de los elogios y las nuevas condiciones. El tocopillano, a sus entonces 34 años, esperaba demostrar su vigencia en un equipo grande como el de los lombardos, que había llegado a la final de la Champions League.

Después de una conversación con el técnico Simone Inzaghi, el mismo que permitió su salida en julio de 2022, el tocopillano regresó al club de la Capital de la Moda bajo nuevas condiciones. En el diálogo, el italiano advirtió al tocopillano de que podría luchar por un puesto, pero que de ninguna manera le aseguraba titularidad y tampoco quería una mala disposición del jugador frente a esa realidad. Y así ocurrió.

Actor secundario

Inter de Milán solo llegó a los octavos de final de la Champions League después de que Alexis Sánchez y Lautaro Martínez no lograron convertir en la definición por penales. Sin embargo, el equipo dominó el campeonato italiano desde el inicio, situación que se coronó con el Scudetto, a cinco fechas del final, tras la victoria de 2-1 ante Milan, en el llamado Derby della Madonnina.

Sin embargo, el chileno no vio un solo minuto en ese último partido. Aunque fue uno de los actores principales en el encendido festejo del equipo, lo cierto es que el chileno tuvo un papel muy secundario en esta nueva corona.

Una ausencia del trascendental duelo que no hace más que demostrar la importancia del chileno, quien sumó apenas 586 minutos en 33 fechas disputadas hasta ahora en la Serie A italiana. Es decir, menos del 20% del tiempo total del nuevo campeón en la cancha. Es cierto que el tocopillano anotó dos goles, ambos claves, en los triunfos 2-1 sobre Genoa y 2-0 ante Empoli. Eso, además de lograr cuatro asistencias, todas en los últimos dos meses.

Lejos, la peor performance del chileno en lo que tiempo en el campo de juego se refiere entre los seis títulos ligueros que completó el atacante chileno, entre los 16 primeros lugares que consiguió en otras competiciones europeas con las camisetas de Barcelona, Arsenal de Inglaterra y ahora con los lombardos.

Lo cierto es que los días de Alexis en Italia parecen estar contados. El Niño Maravilla finaliza su contrato el 30 de junio y, de momento, no existe interés de ninguna de las partes en renovar el vínculo. El campeón de América, sin embargo, ya le avisó a su grupo cercano que quiere seguir en Europa. De momento, en su cabeza no está contemplado retornar a Sudamérica. La idea es que Sánchez recale en un equipo que le permita sumar el protagonismo que él mismo desea para mantenerse vigente, pero asumiendo que ya no será un elenco de primera línea del Viejo Continente. Además, deberá bajar sus pretensiones económicas, que muchas veces frenan los acuerdos con diferentes instituciones.

Otro de los factores que tiene el cuenta el delantero chileno es la continuidad que les exige Ricardo Gareca para ser considerados en la Roja. En entrevista con El Deportivo, el Tigre le recomendó a Sánchez buscar nuevos destinos. “Alexis está siendo tenido en cuenta, seguramente no como él quiere. Entonces, por una decisión técnica, táctica, debe estar pasando estos momentos. Sería bueno que, lógicamente, con el correr del tiempo, él vaya lo más breve posible a agarrar un equipo como el Marsella, que le dio la posibilidad de jugar. Entonces, va a agarrar esa continuidad que tanto jugador busca. Sería bueno que tenga esa posibilidad”, señaló en febrero pasado.

Siempre protagonista

En mayo de 2006, Udinese de Italia adquirió el pase del atacante a Cobreloa, en una cifra cercana a los 2,2 millones de dólares. De inmediato, el equipo friulano dispuso un cambio de aire para el Dilla quien partió cedido al Colo Colo de Claudio Borghi, en el segundo semestre de ese año.

Precisamente, esa fue la primera corona del atacante, quien levantó el Torneo de Clausura de 2006 con un papel estelar a pesar de sus 17 años al inicio del campeonato. Sánchez fue titular en 18 de los 24 partidos de ese campeonato corto con playoffs y marcó 4 goles. En total, sumó 1.303 minutos, un 60% del total del equipo.

En el año siguiente, la escuadra europea renovó la cesión de su emergente estrella, al menos hasta junio de 2007. Sánchez entonces levantó su segundo trofeo, después de que los albos se hicieran con el Apertura de ese año. El Niño Maravilla, con 18 años, volvió a ser un jugador importante en este nuevo logro. Disputó 14 de los 20 juegos en una competencia sin temporada regular con el 53% de los minutos, aunque con un solo gol.

A mediados de 2007, el atacante fue cedido al poderoso River Plate de Argentina. El Apertura argentino de ese año vio la primera lesión grave del chileno, cuando el jugador de Tigres Juan Carlos Blengio barrió al chileno y le provocó la rotura del ligamento del tobillo izquierdo. El Dilla fue operado en Barcelona por el doctor Ramón Cugat y regresó a Buenos Aires en enero del año siguiente.

En el Apertura de 2008, Sánchez levantó su tercer título de liga tras levantar la copa con los Millonarios. Con un rol estelar, en el que el Niño Maravilla disputó el 59% en los 19 partidos del equipo y consiguió dos conquistas.

Estrella en Barcelona

Entre 2008 y 2011, el chileno fue de menos a más en Udinese. Su tercera temporada fue increíble, tanto que Barcelona decidió comprometer cerca de US$ 52 millones de sus finanzas (entre fijos y variables) para llevarse al chileno, en julio de 2011.

El tocopillano estuvo tres temporadas con el cuadro español, periodo en el que consiguió seis primeros lugares, aunque solo uno en LaLiga. En la temporada 2012-’13 su presencia fue vital, después de disputar la mitad de los minutos en esa competición, además de un registro de ocho goles y la increíble de 10 asistencias.

Tras esa corona tuvieron que pasar ocho años para volver a conseguir un título de liga. Fue con el Inter de Milán de Antonio Conte, en el curso 2020-’21, campaña en la que no se pudo consolidar como titular, pero en la que disputó un tercio del tiempo del equipo en cancha. Suficiente para conseguir siete goles e igual cantidad de habilitaciones de gol.