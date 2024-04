Barcelona no descarta ir a la justicia y pedir la repetición del clásico ante el Real Madrid tras gol no cobrado

Después de la polémica jugada que terminó con la no validación del gol convertido por Lamine Yamal, que hubiese significado el 2-1 culé, el presidente del Barcelona Joan Laporta cargó duramente contra los árbitros y el VAR. Lo hizo mediante un video, en el que manifiesta su molestia y detalla los pasos que seguirá el club frente a la decisión del juez César Soto Grado, quien a instancia del videoarbitraje no concedió la conquista, pese a que se ve al portero del Real Madrid sacando el balón desde dentro del arco. Finalmente los merengues se impusieron 3-2.

“Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero por encima de todas hay una que resulta clave y puede conllevar un cambio en el resultado del partido. Como os imagináis, hablo del gol fantasma de Lamine Yamal. Como club, queremos tener la seguridad de lo que pasó e informo que desde el Barcelona requeriremos al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol que nos faciliten todas las imágenes y audios que generó la acción”, explicó el timonel.

En esa misma línea, el dirigente no se quedó ahí. “Si una vez analizada la documentación entendemos que se produjo un error en la apreciación de la jugada, que es lo que pensamos, arrancaremos todas las acciones oportunas para revertir la situación sin descartar las acciones judiciales que hagan falta. En caso de confirmarse que fue un gol legal, iremos más allá y pediremos la repetición del partido tal y como pasó en un encuentro de ámbito europeo por error del VAR”, planteó.

“Indefensión”

En su reclamo, Laporta acusa una ayuda sistemática de los árbitros. “Socios y socias, aficionados y aficionadas, esta situación no es gratuita ni ventajosa, sino que nos hace falta ejecutar ante la situación de indefensión y por haber sufrido decisiones erróneas que nos han perjudicado directamente y otras que han beneficiado al rival. Sumadas ambas, muestran esta distancia de puntos que hay en la cabeza de la clasificación”, lanzó.

Asimismo, criticó el uso de la tecnología en el fútbol. “No solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, si no poner el acento en que sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos. Como presidente del Barcelona quiero destacar el poder de nuestra competición, seguida por millones de aficionados, y no podemos quedar al margen de la crítica cuando la utilización del VAR infravalora la competición. El VAR debe ayudar a tener una competición más justa y no al revés”, sentenció.