“Anotó a pura guapeza”: en Argentina resaltan el compromiso de Paulo Díaz en River Plate

Este domingo se disputó un partidazo. River Plate y Boca Juniors se enfrentaron por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional argentina. Si bien el panorama comenzó siendo positivo para los Millonarios con el gol de Miguel Borja, Miguel Merentiel (2) y Edinson Cavani dieron vuelta el marcador. Ya en el final, Paulo Díaz anotó el descuento cuando ya no quedaba tiempo para buscar el empate.

Con esto, Díaz acabó recibiendo más elogios que críticas de los medios argentinos por lo mostrado en el partido. TYC sports, por ejemplo, lo destacó como el mejor jugador de River. En el uno a uno, resaltaron que es “el único que está entendiendo estos partidos. Siempre yendo al frente. Pareciera que es al que más le duele perder, por eso deja todo para que no suceda”, indicaron.

Por otro lado, Olé sostuvo que el chileno “cortó el ataque de Boca que comenzó la contra del 1-0, evitó el 1-4 de Rojo y metió el 2-3 a pura vergüenza. En el centro de Advíncula cubrió el primer palo y quedó lejos de Merentiel. No llegó a interrumpir el pase a Cavani antes del 1-2″, consignaron.

Infobae a su vez, lo colocó como “el mejor de la defensa del Millonario. Supo contener a la dupla uruguaya con personalidad y jerarquía. Su gol en el final, que sirvió para el descuento, fue un consuelo personal”.

Más críticos fueron en La Nación al escribir que Diaz “no mostró la seguridad habitual. Anotó a pura guapeza el descuento, ya sin tiempo para ir en busca de algo más”.

Una visión parecida tuvo el medio partidista La Página Millonaria. “En esta oportunidad, no estuvo a la altura de las circunstancias. Tuvo un par de salidas en falso y perdió más de lo que ganó en los mano a mano. Flojo en el tercero de Boca pese a su descuento”, consignaron.

El análisis de Demichelis

Una vez concluido el encuentro, el técnico de River Plate Marín Demichelis analizó lo sucedido en el partido. “Creo que hicimos un buen primer tiempo, donde hasta el tiro libre de Zenón no gravitaron. Teníamos la posesión. Los partidos, especialmente los Superclásicos, se viven con muchísimas emociones, para bien o mal. Ellos encontraron el gol, que los pone mejor anímicamente en el segundo tiempo. Hacemos la jugada preparada que casi nos da la ventaja. No termina siendo gol. Ellos volvieron a salir fortalecidos mentalmente y de una jugada que no pudimos rechazar nos hicieron el segundo. Cuando nos quisimos acomodar nos volvieron a golpear. Seguimos yendo para adelante, pero no nos alcanzó”, resumió el DT.

También explicó la visita que hizo al camarín del árbitro tras el pitazo final. “Jamás hablé de los árbitros. Fui a pedirle disculpas. Me fui a disculpar por si alguno de los chicos le dijo algo. Nada más que eso”, indicó.

Con este resultado, River Plare quedó fuera de la copa local y con ello ahora todos los esfuerzos estarán apuntando a la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. River marcha como líder del Grupo H con seis puntos tras sus dos primeras presentaciones. Ahora deberán viajar Paraguay para enfrentar a Libertad este miércoles y luego viajar a Montevideo (7 de mayo) para medirse contra Nacional. Sus últimos dos encuentros serán de local contra Libertad y Deportivo Táchira el 14 y 30 de mayo respectivamente.