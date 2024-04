Campeón del mundo se rinde ante Manuel Pellegrini y recuerda el paso de Matías Fernández por España

Manuel Pellegrini sigue buscando sacar al Real Betis del mal momento que atraviesa en la liga española. Después de cuatro partidos perdidos consecutivos, la esperanza volvió el último fin de semana cuando los verdiblancos vencieron por 2-1 al Celta de Vigo.

Y a pesar de que el DT recibió críticas por el largo periodo sin poder sumar, Joan Capdevilla ha salido en su defensa. El ex dirigido por el Ingeniero en el Villarreal le entregó buenas palabras, en especial en relación al manejo que tiene con los futbolistas dentro del camarín.

“De Manuel Pellegrini solo te voy a decir que es con el que mejor he trabajado, con el que mejor he disfrutado la profesión y siempre digo en todas las entrevistas que Manuel Pellegrini es el entrenador con el que más a gusto me he sentido trabajando, he disfrutado, tenemos una gran relación personal y estoy encantado de que siempre le vaya bien, porque personas como él en el fútbol deberían ser eternas”, comentó el exfutbolista en diálogo con Red Gol.

Allí también aprovechó de repasar el presente de Pellegrini en el Betis y apuesta por su continuidad en el banco del cuadro hispano.

“El fútbol es una montaña rusa, yo creo que hay que hacer las valoraciones al final de la temporada, hace poco renovó, yo creo que al final si se va Pellegrini tendrán que traer otro, empezar desde cero y eso cuesta, porque con Pellegrini tienen la ventaja ya que conoce el club, es de la casa”, comentó.

“Todo el mundo quiere ganar, pero a veces no se consigue, además el Betis no contaba con futbolistas para ganar la Europa League, hay que ser realistas”, añadió.

Por otro lado, el ahora entrenador reconoce el impacto que tuvo Pellegrini en su formación como DT. “Yo tomo de Manuel la gestión de grupo, eso es fundamental, al final los entrenamientos son parecidos o iguales en todos los equipos, a día de hoy lo que marca la diferencia es la calidad de los jugadores, los más caros serán más buenos, pero para mí la clave es la gestión de grupo, porque cada uno tendrá su problema y eso Manuel lo gestiona muy bien”, dijo Capdevila.

Para cerrar, el exfutbolista recuerda a Matías Fernández, con quien compartió camarín en el Villarreal. “Cuando yo llegué a Villarreal él era mucho más joven que yo, se veía que tenía un gran futuro por delante, era uno de los futbolistas que hacía cosas fuera de lo común. También es cierto que el Villarreal en esa época trabajaba bien con los países sudamericanos y se llevaba grandes estrellas, y Fernández era uno de ellos”, comentó. “La verdad es que era un compañero extraordinario, la verdad es que no hablaba mucho, era bastante callado, tenía esa timidez de la juventud, pero yo tengo un gran recuerdo de él. Yo creo que tuvo pocas opciones porque era muy joven en ese momento”, cerró Capdevila.

El Betis protege la continuidad del Ingeniero

Hace algunos días, Manuel Pellegrini concedió una entrevista a un medio egipcio en el que indicaba que había sido contactado de Argentina, Chile y clubes de la liga saudí que querían contar con sus servicios.

Sin embargo, pronto apareció la directiva de los verdiblancos para respaldar al técnico nacional. De todos modos, le abrió la puerta a los clubes que puedan pagar la cláusula de salida que se acerca a los seis millones de dólares.

“Internamente no hay ningún debate. Estamos contentos con su trabajo y tiene contrato en vigor. Me sorprende que se especule. Si viene alguien para pagar la cláusula, pues bueno, se verá. Pero de nuestras conversaciones no se desprende que vaya a haber una salida”, explicó el presidente del club Ángel Haro.

“Como digo, no hay debate. Estoy contento con él, él está contento con el club. Me sorprende a veces este debate. Asegurar algo en el fútbol es casi imposible. Si alguien pone una cláusula y se va, pues bueno. Pero nosotros estamos contentos y en ningún caso, entre las conversaciones que tenemos, se puede desprender una opción de salida. El fútbol también es imprevisible”, cerró el mandamás del Betis.