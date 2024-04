Otra decepción en las selecciones juveniles: la Sub 20 femenina se despide del Sudamericano

La selección chilena Sub 20 femenina tenía una final este sábado, en el cierre de la fase grupal del Sudamericano de Ecuador, y no cumplió. Para avanzar al hexagonal final, instancia que determinará a los elencos clasificados para el Mundial de la categoría, a disputarse en Colombia, el combinado que dirige Luis Mena requería de una victoria sobre Venezuela, por cualquier resultado. Pero la Roja perdió por 1-0 y se despidió de la competencia.

Los resultados que se dieron en su fecha libre ayudaron a las opciones de la Selección, porque tenía un mano a mano ante la Vinotinto para definir un cupo en la siguiente etapa, toda vez que Brasil y Colombia ya estaban clasificadas. El triunfo de la jornada anterior sobre Bolivia dejó un sinsabor en el cuadro chileno, porque solo pudo marcar una diferencia de un gol ante el rival más débil de la zona. Por cierto, y precisamente por la diferencia de goles, a Venezuela le servía el empate.

En la cancha sintética del Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil, la sede central del Sudamericano, las venezolanas se quedaron con la victoria con el único tanto de Mariana Barreto, en los 81 minutos. Eso bastó para inclinar la balanza a favor de las llaneras. La Roja terminó en el cuarto lugar del grupo B con tres puntos de 12 posibles, con un triunfo y tres derrotas (ante Brasil, Colombia y Venezuela, respectivamente). Además, solo hizo dos goles: el de Nicole Carter a las brasileñas y el de Anaís Álvarez a las bolivianas.

En segundo turno, Colombia venció 2-1 a Brasil y se quedó con el primer puesto de la zona con puntaje ideal: 12 de 12. Por el grupo A avanzaron Paraguay, Perú y Argentina. Por lo tanto, entre las seis selecciones clasificadas se determinarán los cuatro cupos para la Copa del Mundo. Como Colombia ya está adentro por ser la sede del certamen, hasta cinco de los seis que quedan en carrera pueden entrar en el Mundial.

En pocos meses, un par de profundas decepciones han entregado las selecciones juveniles femeninas, considerando la expedición poco fructífera de la Sub 17, al mando de Alex Castro, en el Campeonato Sudamericano desarrollado en Paraguay, en el cual tampoco se avanzó hacia la ronda final, para pelear por llegar a la Copa del Mundo de República Dominicana.

Cabe mencionar que solo en una ocasión se ha clasificado a un Mundial bajo la administración de Pablo Milad en la Federación de Fútbol de Chile. Fue la Sub 17 al Mundial de India 2022, cuya generación era la base de la actual Sub 20 que no obtuvo resultados en Ecuador, con jugadoras como Catalina Figueroa, Anaís Cifuentes y Tali Rovner.