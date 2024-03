Fin al sueño mundialista: la Roja Sub 17 femenina queda eliminada del Sudamericano

Se acabó el sueño mundialista de la selección chilena femenina Sub 17. La Roja perdió por 1-0 con Paraguay, elenco anfitrión del Sudamericano de la categoría, y se quedó con las ganas de avanzar al cuadrangular final del torneo, que otorga tres plazas para el Mundial de República Dominicana. Le faltó un gol.

El equipo nacional, que dirige Álex Castro, cerraba la fase grupal del certamen ante las anfitrionas en el Estadio CARFEM de Ypané, con la necesidad de un buen resultado para meterse en la instancia definitoria, luego de sus goleadas sobre Ecuador y Bolivia. La Roja arrancó la jornada en el tercer lugar del grupo A con seis puntos, fuera de la zona de clasificación por el duelo directo ante Uruguay (primer criterio de definición en caso de igualdad de puntaje), pese a tener una mejor diferencia de gol. En paralelo, se jugaba el choque entre Ecuador y Uruguay, que también podía repercutir en la suerte de las chilenas.

En líneas generales, se trató de un duelo trabado y nervioso, sobre todo en el primer tiempo, en el cual escasearon las ocasiones de gol en ambos lados. Hacia el final de la primera parte, Chile empezó a probar desde fuera del área, una herramienta que utilizó generalmente en el Sudamericano, sin éxito. En los 37′, lo tuvo Nicole Carter, pero no concretó. La igualdad le servía a ambas porque, en el otro partido, Ecuador vencía a Uruguay.

Hacia el complemento, el panorama mantenía la tónica, tratando de no arriesgar demasiado. El DT Castro incluyó a Vaitiare Pardo, hija del exfutbolista Sebastián Pardo y sobrina de Mauricio Pinilla, para tratar de darle otra cosa al ataque nacional. Si bien los resultados le servían a la Roja para avanzar, los espacios que dejaba en la defensa comenzaron a atentar en contra de los propios intereses. Precisamente, en uno de los forados que asomaron por el lado izquierdo de la zaga, llegó el penal para las locales por mano de Florencia Gálvez.

En los 67 minutos, ejecutó Alison Bareiro y abrió la cuenta para la Albirroja. Mala noticia para la Roja, que pasó del segundo al cuarto puesto del grupo, siendo relevado por Ecuador de cara al cuadrangular final. Chile necesitaba un solo gol para volver a su posición. Había que conseguir el empate, ante unas paraguayas que empezaron a hacer tiempo e instalarse cada vez más atrás.

En el epílogo un susto hizo que el partido se detuviera, porque el cuerpo médico de la Selección debió actuar con rapidez en la cancha por una fuerte caída de Natsumy Millones, jugadora de Coquimbo Unido, que requirió incluso la entrada de la ambulancia para retirarle y asistirla.

El empuje de la Roja Sub 17 no fue suficiente y el partido terminó en derrota, que implica la eliminación del seleccionado nacional del Sudamericano. El equipo de Castro acabó en la cuarta posición del grupo A con seis puntos. Aunque Uruguay quedó con peor diferencia de goles que Chile, terminó en el tercer lugar por el duelo directo, que ganó la Celeste 2-1. En esta zona, avanzaron Paraguay y Ecuador. La Roja no podrá repetir lo conseguido en India 2022. El sueño mundialista se acabó.