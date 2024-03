Everton emplaza al Presidente Gabriel Boric por no poder jugar con público en Sausalito: “¿Hasta cuándo tenemos que esperar?”

Este fin de semana se pone al día el Campeonato Nacional 2024. Se jugarán tres compromisos que estaban postergados de la primera fecha: Unión La Calera vs. Universidad Católica, Universidad de Chile vs. Cobresal y Everton vs. Palestino. En estos duelos, el aforo nuevamente fue tema.

En esta oportunidad, los azules contarán con un aforo de 40 mil personas para su encuentro ante los mineros en el Estadio Nacional, situación que no se replicó para el encuentro entre ruleteros y árabes. Las autoridades no autorizaron público para el compromiso que se disputará en Sausalito, este sábado 23 de marzo a las 20.30 horas. Esto se suma al último encuentro en el mismo recinto ante Ñublense, el que también fue sin espectadores.

Everton en el mencionado encuentro ante Ñublense. FOTO: AGENCIAUNO

Esto generó molestia en la institución Oro y Cielo, a tal nivel que emplazaron al mismísimo Presidente de la República, pidiendo explicaciones por esta determinación. Este jueves, desde la cuenta de X de Everton, escribieron: “Hola, Presidente de la República Gabriel Boric. ¿Nos ayuda? Como hincha número 1 del fútbol, queremos que los evertonianos y evertonianas vuelvan a Sausalito”, comenzó diciendo en el posteo.

Luego, fueron más allá y pidieron que les ayude con este tema: “¿Qué más podemos hacer? ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? ¡Ojalá nos pueda dar una mano! Queremos jugar en Sausalito y con nuestra gente”.

Incluso, desde el equipo de Viña del Mar crearon un hashtag que es #PresiAyudaAlEforé, con el fin de que el mandatario tome en cuenta su petición.

Cabe destacar que, dentro de la cancha, Everton busca su tercer triunfo consecutivo en el torneo (el resto es un empate y una derrota), un resultado que le permitiría alcanzar las 10 unidades en el campeonato y escalar a la zona alta de la tabla de posiciones.

Tras el partido contra Palestino, los ruleteros visitarán a Colo Colo y, la segunda semana de abril, volverán a ser locales, esta vez ante Audax Italiano.