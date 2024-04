Cumpleaños feliz para Colo Colo: un toque de Vidal le alcanza al Cacique para derrotar a la UC

La versión 185 del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo fue para la visita. En la malísima cancha del Santa Laura, los albos celebraron sus 99 años con una victoria de 1-0. Era el duelo ideal para reinsertarse en la pelea por las primeras posiciones, ante un rival tradicional. Nada muy vistoso, pero es igual de importante.

Con bajas de lado y lado, particularmente en la defensa, era una tarea interesante descubrir el puzzle de Tiago Nunes y Jorge Almirón (este último estaba suspendido, por eso dirigió el ayudante Pablo Manusovich). La tenía más difícil la UC porque le faltaron tres piezas titulares de la zaga: Soto, Ampuero y Mena. Ante esto, el DT brasileño debió “parchar” la defensa con Astudillo y González. En el caso del Cacique, sin Cortés ni Opazo, entraron De Paul y Bruno Gutiérrez. Pero hubo otra variante que le dio matices al juego de los albos: un cuarto volante (Vicente Pizarro).

Católica, cuya último triunfo como local ante Colo Colo había sido en 2018, tuvo un inicio prometedor, creándose un par de ocasiones antes de los 10 minutos: un cabezazo de González (4′) y un tiro desviado de Tapia (8′). La estructura era tal como venía jugando previamente, un 4-4-2 compacto con la dupla Tapia - Zampedri. Además, Gillier salía largo, directo hacia el campo contrario. La lectura del cuerpo técnico colocolino fue la de agrupar más gente en el medio, sacrificando un punta. Paiva era el más adelantado, con Bolados de acompañante y Vidal flotando, en una labor intermedia.

Colo Colo tomó el control del partido con propiedad pasado el cuarto de hora. Se posicionó mejor en el campo y con la tenencia de la pelota. Con una avivada y sacando provecho del desorden defensivo cruzado, abrió el marcador. En los 23′, un cabezazo de Arturo Vidal puso en ventaja a la visita, conectando un centro de Bolados. Los albos apuraron un lateral, viendo los forados que tenía la UC en la retaguardia, logrando el 1-0.

La zona media del campo era blanca y negra. Esto generó no solo que la balanza se inclinara a su favor, sino que también evitaba que entraran en acción Aravena y Pinares, dos armas relevantes en la ofensiva rival. A la Católica no le duraba el balón. La escasa influencia de sus atacantes era negocio para el Cacique. Ni siquiera la salida prematura de Falcón, con molestias físicas, alteraba el plan de Almirón.

La UC que terminó el partido fue completamente distinta a la que empezó. El afán por dar vuelta el resultado hizo que los cambios generados por Nunes desarmaran el diseño original. Terminó con muchos delanteros y mano a mano atrás, algo a lo que los técnicos recurren generalmente cuando van perdiendo y que no es una receta de éxito necesaria. A la larga, Fernando De Paul no fue exigido hasta los minutos finales.

El elenco popular no sufría demasiado, pese a que su ventaja era solo de un gol. Incluso, se dio el espacio para cuidar elementos pensando en la Copa Libertadores. Antes de la hora de partido salió Arturo Vidal, uno de los nombres propios que dejó la jornada en Independencia.

Hacia la recta final, Católica fue tomando más protagonismo, gracias a una mezcla de desesperación y agotamiento del rival, que se fue encerrando en su feudo. El punto es que aquello no se replicaba con ocasiones reales de gol. Los remates que se sucedieron no fueron eficaces. Todo esto en el marco de un segundo lapso que no fue brillante (por cierto, la cancha y la iluminación no ayudaron al espectáculo).

El cuadro albo, que sufrió en el epílogo, se queda con un triunfo que sirve para remediar las últimas malas actuaciones y para ganar confianza de cara al desafío copero del martes. Además, estira su invicto ante los cruzados, porque no caen desde 2020 (con Holan en la banca estudiantil). Se acabó la racha de Tiago Nunes, que alcanzó a durar tres partidos. La sensación que deja el clásico 185 es que Colo Colo se impuso con lo justo, gracias a sus individualidades, mientras que la falta de variantes le pesó a la Católica.

Ficha del partido

U. Católica: T. Gillier; A. Astudillo (71′, N. Castillo), D. González, G. Kagelmacher, A. Parot (46′, C. Cuevas); C. Pinares, L. Menossi (46′, J. Torres), A. Farías, A. Aravena (64′, C. Montes); G. Tapia (82′, J. Ortíz) y F. Zampedri. DT: T. Nunes.

Colo Colo: F. De Paul; B. Gutiérrez, A. Saldivia, M. Falcón (39′, E. Amor), E. Wiemberg; L. Gil (76′, G. Castellani), E. Pavez, V. Pizarro; A. Vidal (52′, C. Palacios); M. Bolados (52′, C. Zavala) y G. Paiva (76′, D. Pizarro). DT: P. Manusovich.

Goles: 0-1, 23′, Vidal, cabezazo tras centro de Bolados.

Árbitro: H. Jona. Amonestó a Parot, Aravena, Farías, Torres y el DT Nunes (UC); Bolados, Saldivia, Wiemberg y Carabalí en la banca (CC).

Estadio Santa Laura. Asistieron 15 mil personas, aprox.

En cursiva, jugadores juveniles.