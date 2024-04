Arturo Vidal apunta a la Libertadores: “Sabía que iba a jugar 50 minutos porque el martes tenemos una final”

Arturo Vidal fue la gran figura en Cumpleaños feliz para Colo Colo: un toque de Vidal le alcanza al Cacique para derrotar a la UC. El Rey, que tuvo un gran desempeño, fue determinante al marcar el único tanto del duelo, en lo que se puede catalogar como su mejor actuación desde que regresó al Cacique.

El oriundo de San Joaquín destacó por su gran despliegue. Esto fue permitido por la inclusión de Vicente Pizarro, que le dio la libertad necesaria para pisar ambas áreas. Además, mostró lucidez en la toma de decisiones.

Tras el cotejo, el volante habló de la importancia del triunfo del Cacique, que toma un respiro y se mete nuevamente en la parte alta de la tabla de posiciones. Los albos recuperan ánimos luego de tres derrotas consecutivas.

“Lo importante era que el equipo volviera al triunfo. Creo que en otros partidos merecimos un poco más, pero bueno, así es el fútbol. Lo importante es que hoy se hizo un gran partido. Ahora, a preparar, a descansar muy bien porque el martes tenemos una final”, señaló en diálogo con TNT Sports.

Con la mente en la Libertadores

Vidal cuestionó a la prensa y aseguró que no se suele destacar el buen rendimiento del conjunto de Macul. “Yo no he escuchado que ustedes digan eso”, inició en su queja. “Decían que Colo Colo jugaba mal. Lo escuché el otro día contra Cobreloa y eso me da rabia porque ese día no merecimos perder. Cobreloa hizo su trabajo, se llevó los tres puntos, pero no lo merecíamos. Lo importante es que hoy mejoramos y estuvimos concentrados los 90 minutos”, añadió.

El mediocampista también anticipó el crucial duelo de Copa Libertadores del próximo martes, ante Alianza Lima “El otro día cometimos errores y hoy no. Ojalá que el martes tampoco y que, de aquí en adelante, podamos seguir mejorando porque este equipo tiene mucho que dar, como lo he dicho siempre”, indicó.

“Ya lo dije, ya estoy bien. Ya no hay excusas, ya lo dije el otro día. El partido lo jugué muy intenso. Sabía que iba a jugar 50 minutos porque el martes tenemos una final, como dije. Es el partido más importante porque queremos pasar en la copa. Hace muchos años que Colo Colo no pasa, no avanza, y queremos hacer una gran copa. Eso es muy importante para mí. Me hubiese encantado seguir hasta el final, pero hay que darle la oportunidad a todos, que estén todos preparados porque lo que viene es duro”, complementó.

Vidal continuó refiriéndose al cotejo contra el conjunto peruano y habló de las aspiraciones que tiene en el certamen más importante del continente: “A eso vine (a jugar Copa Libertadores). Yo no vine a ganar partidos, vine a ganar títulos. Eso es lo que quiero hacer acá y tenemos un gran equipo. El martes es una prueba muy importante para nosotros, como club y como equipo chileno”.

Finalmente, cerró con la importancia del aniversario del Cacique: “Ojalá ser una leyenda como muchos que estuvieron, que dejaron una huella impresionante en Colo Colo. Es emocionante lo que se ha vivido. Ojalá que el otro año sea mejor en el centenario. Me encantaría estar”, sentenció.