Hinchas de Deportes Temuco pierden la paciencia y exigen la salida de Marcelo Salas

Deportes Temuco lo está pasando mal en el torneo de la Primera B. El elenco a cargo de Román Cuello no ha podido repuntar en la clasificación y esto tiene molestos a los hinchas del Pije.

Los albiverdes, por la novena fecha del ascenso cayeron derrotados por 0-3 contra San Luis de Quillota en el estadio Germán Becker. Mauro Caballero adelantó a los canarios en el final del primer tiempo (45+5′), mientras que Mauro Caballero (56′) y Humberto Suazo (86′) cerraron la goleada.

Pocos minutos antes del tanto de Chupete, los 4.644 hinchas presentes en el estadio comenzaron a manifestar su molestia por la gestión de la directiva, apuntando de forma directa a Marcelo Salas.

“En Temuco no te queremos más”, fue parte del cántico que le dedicaron al exgoleador de la Roja.

Este malestar se explica por la iregular campaña que ha sostenido el club en la presente temporada. Tras nueve presentaciones, el Pije ha sumado nueve puntos con tres victorias y seis derrotas que lo tienen ubicado, a falta de que se complete la novena fecha, en el 13° puesto de la tabla, solo superando a Curicó Unido (7), Universidad de Concepción (6) y Unión San Felipe (3).

Tras el duelo, Marcelo Salas se refirió sobre esta situación en la zona mixta donde también puso en duda la continuidad de Cuello como director técnico. “Estamos muy complicados y muy preocupados por los puntos. Vamos a hablar de nuevo mañana y veremos qué es lo que va a pasar”, comenzó indicando.

“Eso mismo hablamos ahora (la salida de Román). Porque podemos ver situaciones puntuales, pero llega un momento donde no se puede sostener más. Eso está clarísimo... no podemos seguir esperando más tiempo”, añadió el Matador.

“De nueve partidos perder seis. O sea ya perdimos lo que se pierde en el año para pelear. Las estadísticas también se van cayendo. Mañana vamos a hablar, yo voy a Santiago ahora y veremos qué pasa”, finalizó el dirigente.

Por su parte, en la conferencia de prensa, Román Cuello indicó que “Mi trabajo se defiende en el día a día. Mi trabajo es rendimiento. Yo hablo sobre una cosa y después el resultado habla sobre otras cosas. Nosotros estamos convencidos de una forma de trabajar y nos están costando los resultados. El partido de hoy tuvo una condicionante que fue la expulsión”, explicó.

Luego, cuestionado sobre su continuidad, remarcó que “los dirigentes no hablaron nada con nosotros. Las dos partres sabemos que hablar en caliente cuando hay que tomar decisiones... yo no tomo decisiones en caliente y ellos no han hablado conmigo. Los cánticos, la gente puede expresarse como parece. Estoy muy tranquilo con todo lo que he dado”, sostuvo.

Ahora, Deportes Temuco se alista para enfrentar un duelo clave en la temporada. Este sábado 27 de abril, desde las 17.30 horas, visitarán en el estadio La Granja a Curicó Unido por la décima fecha del torneo.