“No se pueden aplaudir los errores”: históricos de la Roja se dividen frente al portazo de Claudio Bravo a retornar a Chile para evitar las críticas

Claudio Bravo deja entrever que duda de volver a Chile a concluir su carrera. Está viviendo los últimos días de su estadía en el Betis y aún no define su futuro. A los 41 años, la posibilidad de que siga en el primer nivel del fútbol mundial parece compleja. Sin embargo, por su trayectoria e incluso por el nivel que le mantiene en la Selección, aún puede darse el gusto de elegir un sitio en el que se sienta cómodo. Y, fundamentalmente, privilegiar la tranquilidad familiar. En Colo Colo, por cierto, buscarán hacerle cambiar de opinión.

La tarea parece titánica para los albos. “Si pongo en la balanza ciertas cosas, no tengo la necesidad de regresar a Chile o que mi entorno sufriera por las críticas ajenas. No quiero vivir esa otra película”, manifiesta. Y pone un ejemplo poderoso sobre la mesa. “Uno ve la carrera de Arturo, jugando en clubes, que difícilmente otros compañeros puedan hacer una carrera así. Entonces uno ve que llega a Chile y duele que lo basureen; que a la primera enrostren mil cosas porque en otro país no sucede”, sostiene.

Tiene razón, pero...

El debate se enciende. A Bravo se le concede parte de razón, pero también se establecen matices a la hora de analizar su postura. “No he sentido que estén basureando a Arturo. Ha ido de menos a más y lo reconoció. Después, la de Claudio es una postura personal. Si considera que su carrera está ad portas de un grandísimo término, es válido que sienta que quizás pueda no sentirse reconocido. Nosotros respetamos lo que hizo, lo que le entregó al fútbol chileno, a Colo Colo. Es una postura entendible. Si considera que el lugar idóneo para quedarse en Europa, está bien. Si no quiere terminar su carrera acá es respetable su opción. Sería una pena, porque nos gustaría volver a ver a Claudio, en el lugar donde se inició. Pero es una decisión personal”, sostiene Pablo Contreras, quien compartió en la Roja con ambos referentes de la Generación Dorada.

Arturo Vidal y Claudio Bravo, en un entrenamiento de la Selección (Foto: Photosport)

El zaguero recapitula casos, incluido el suyo. “Arturo regresó después de una lesión. Ha ido subiendo su nivel. Mauricio (Isla), lamentablemente no tuvo un buen proceso en Católica. En términos personales, me tocó vivir una situación compleja en Colo Colo. Mi salida no fue de las más aceptables por parte de cierta gente, pero, como se dice, nadie es profeta en su tierra. Se te respeta mucho más fuera del país. Estamos habituados a situaciones que no son agradables de vivir, por lo que hiciste. Si piensa no volver, es una decisión personal y respetable. La admiración no debiese cambiar. A mí me gustaría verlo un semestre en Colo Colo y una despedida acá. Lo de la Selección ya es una decisión del cuerpo técnico”, sentencia.

Parches y respeto

A su turno, Leonardo Véliz, mundialista en Alemania 1974 es más categórico. “Se está poniendo el parche ante la herida y buscando la posibilidad de no tener problemas con nadie, menos con Vidal. En todas partes se cuecen habas. En Portugal critican descaradamente a Cristiano Ronaldo, a Cancelo, a Bruno Fernandes. Lo creía más inteligente a Claudio, pero lo escucho proteger a un jugador que es la antítesis de su brillante carrera profesional. Yo no veo, salvo Alexis que esta en un nivel superior, que puedan aportar no solo experiencia, sino un liderazgo efectivo, creíble, honesto, humilde y capacidad en la cancha”, insiste.

Jorge Aravena, quien también brilló en el exterior, matiza las razones. “Claudio tiene razón en lo que dice, pero depende de las circunstancias. En el caso de Arturo, no ha sido lo que todos pretendíamos que fuera, el hombre que marcara la diferencia. Es cierto, también, que acá tenemos la mala costumbre de tirar abajo a los que hemos sido exitosos. Entiendo lo que dice Bravo, sus aprensiones, perfectamente. No quiere exponer su brillante carrera porque lo hagan un gol más o menos”, manifiesta el Mortero, quien actuó en Brasil y Colombia. “Le voy a poner un ejemplo más gráfico: le tocó vivirlo al mejor de la historia, a Elías Figueroa. Desgraciadamente, es el mal que tenemos acá en Chile, trata de destruir al que nos ha entregado algo”, sentencia.

Mario Soto, quien vistió la camiseta del Palmeiras y jugó el Mundial de 1982, también observa la intención del golero de cautelar su trayectoria. “Cada uno toma sus decisiones. Claudio se está resguardando de algo que es muy factible que pueda pasar”, apunta. Sin embargo, enfatiza en que esa pretensión no puede eximirlo de eventuales críticas por el rendimiento. “Uno espera que haya respeto hacia los jugadores, aunque no se pueden aplaudir los errores. Las expectativas son grandes cuando viene gente de afuera, porque se piensa que mantienen el nivel de antes y no siempre es así. Lo único que uno espera es que haya respeto. Se puede criticar, pero no ofender. Claudio se refiere a la ofensa, más que a otra cosa. Uno tiene que jugar, trabajar con eso. Es así de simple. Es parte de la carrera tener un nivel y mañana ya no tanto. Lo que a Claudio le molesta, insisto, es la ofensa”, añade.