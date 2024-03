Claudio Bravo se ilusiona con el presente de la Roja: “Este partido sirve para dimensionar lo que podemos hacer”

La primera gira de Ricardo Gareca al mando de la Roja termina con una apretada derrota ante Francia en Marsella. Un duelo que pese al resultado negativo, deja sensaciones positivas en el combinado nacional, quien la semana pasada derrotó a Albania por 3-0.

Fue Claudio Bravo, capitán del equipo en esta gira, el encargado de hablar de aquello y valorar el trabajo realizado por la selección durante su paso por Europa. “Viendo la semana más detenidamente, creo que son sensaciones bien buenas, bien positivas. Creo que hicimos un partido muy serio, un partido con mucha personalidad, un partido donde nos vimos compitiendo al máximo nivel y creo que eso es lo que hay que retomar, creo que tenemos jugadores, tenemos capacidad y creo que este partido sirve muy bien para dimensionar también lo que podemos hacer, creo que jugamos muy bien y creo que en líneas generales nos vamos contentos”, relató el portero a ESPN.

Comentario que vino acompañado de una reflexión sobre la necesidad de la selección de volver a competir al máximo nivel. “Lo recuperas (el nivel que tenía antes), pero no sirve de nada si no vuelves al trabajo, si no retomas los niveles de competencia en tus clubes, creo que eso también es vital, sobre todo para competir en estos niveles, el nivel de exigencia, tanto físico como técnico y táctico también es enorme y creo que nos vamos con buen sabor de boca. Tuvimos ocasiones de gol, un poco para irnos con un empate, quizás la victoria también, pero en líneas generales creo que fue una semana muy positiva en todo sentido, en lo futbolístico, en lo anímico, en lo grupal, creo que fue una semana muy positiva”, añadió Bravo.

La gira también quedará marcada por el retorno del ex portero del Barcelona al conjunto nacional tras haber sido cortado del proceso de Eduardo Berizzo. Además, fueron sus primeros partidos después de cuatro meses alejado de las canchas por una lesión. “Contento pero a la vez también muy tranquilo, lo comenté el otro día, no es fácil estar parado tanto tiempo, yo retomé la actividad por la lesión hace no mucho y volver a competir este nivel y retomar sensaciones no es fácil porque cuesta un poco, más cuando tiene tanta edad, pero al final te la solucionas, te la puedes arreglar”, sostuvo.

El experimentado portero hizo énfasis en el trabajo grupal del equipo por sobre el trabajo de algunos, aunque sí destacó a un jugador en particular. “Lo vuelvo a repetir, no en lo personal sino en lo colectivo nos vamos con una sensación bien positiva. Ver la evolución de los chicos también que dieron un paso adelante, viste lo que hizo Darío hoy, un partido increíble y ese es el nivel que tiene que tener y no bajar de ahí”, concluyó.