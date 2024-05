La satisfacción de Jorge Almirón pese a la derrota de Colo Colo: “El equipo hizo un partido brillante, el resultado no es muy justo”

Jorge Almirón se mostró muy tranquilo, pese a la derrota de Colo Colo ante Fluminense por la cuenta mínima. El entrenador destacó la actitud de sus jugadores. En ese sentido, no escatimó en elogios. “Ahora estaba viendo estadísticas y no sé qué equipo somete al rival como lo hicimos nosotros hoy, al campeón de América. Le generamos 24 remates. La posesión fue muy alta, enfrentamos a un gran equipo con mucha personalidad, con algunos muchachos de experiencia y algunos jóvenes que tienen su primera experiencia en Copa Libertadores”, valoró.

En esa línea, no titubeó en decir que “el equipo hizo un partido brillante, creo que el resultado no muy justo”. “Nos faltó el gol, todos estamos con esa sensación de bronca, pero bueno, generamos muchísimo. El equipo provocó eso en base a presión, en base a jugar muy alto y correr ciertos riesgos. Lo hicimos con mucha personalidad en nuestra cancha, con nuestra gente y queríamos ganar”, expresó.

En esa línea, valoró el sacrificio de sus pupilos. “Se mostró en todo momento, así que bronca por el resultado porque los muchachos hicieron un gran esfuerzo y los que estuvimos dentro de la cancha sabemos que si se da un partido así, que son muy pocas veces en la vida y no lo ganas, es duro. Pero, bueno, hay que seguir porque tenemos mucho por recorrer. El equipo está más vivo que nunca y lo demostró”, insistió.

En cuanto a las características del partido, Almirón sostuvo: “La presión fue en todo momento, porque sabemos que es un equipo que siempre juega, que intenta jugar y nosotros jugamos con muchísimo riesgo porque había mucho espacio en la espalda y los centrales estaban jugando en tres cuartos de cancha presionando mano a mano y robamos muchas veces y provocamos muchas situaciones de gol. Creo que hoy fue mucho más claro que allá, sobre todo en el primer tiempo. Así que creo que merecía más, está muy claro que el equipo merecía ganar claramente y no perder, es muy injusto a veces el fútbol, pero hay que reponerse y estar fuerte, estar bien, porque el equipo hizo un gran partido”, sentenció.

“No se vio la diferencia”

El estratega eximió de críticas a los delanteros. “Generamos 24 situaciones de gol, los extremos fueron determinantes. No es fácil jugar este tipo de partidos, yo no sé si muchas veces viste acá en este estadio una diferencia tan grande con un equipo de una jerarquía enorme, nosotros tenemos jugadores jóvenes, que tienen poca experiencia, hoy no se notó. Sometimos al rival, no es fácil en los partidos de Copa”, destacó.

“Hicimos muchísimo mérito, el resultado no opaca el rendimiento del equipo y de los jugadores, yo no lo veo así, el resultado marca muchas veces. Las críticas son por resultados, lo entiendo, pero no sé si muchas veces se va a ver ese dominio sobre este rival, y las situaciones que generamos contra este rival, obviamente el estado parejo en la tabla, y esto nos obliga a jugar bien afuera y ganar. El rival también sabe que tenemos un buen equipo, que el equipo juega bien, pero tenemos que ir a rescatar puntos afuera, era un poco lo que teníamos contemplado”, agregó.

Finalmente, resaltó que las diferencias mínimas. “El campeón de América es natural que te pueda llegar a ganar, pero te queda la sensación de bronca por cómo se dieron los partidos. Antes de iniciar te dices ‘bueno, ¿contra qué equipo puedes perder en el ida y vuelta?’ Y era contra Fluminense, que es el campeón, y en los dos partidos no vi esa diferencia. Lamentablemente quedó así nada, esto nos obliga a ganar de visita y el equipo está bien. Nos quedan dos partidos de visitante, el equipo puede jugar bien de visitante con espacio también, así que los rivales saben que no va a ser fácil para ninguno”, advirtió.