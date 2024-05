La millonaria cifra que el Real Madrid deberá pagarle al Borussia Dortmund si lo vence en la final de la Champions League

Todos ganan con Jude Bellingham. Con esa frase se podría resumir perfectamente lo que ocurre con el jugador inglés, figura del Real Madrid y con un paso brillante por el Borussia Dortmund. Sin embargo, por esas cosas del fútbol, el volante chocará con su exclub en la final de la Champions League el próximo 1 de junio.

Y una de las cláusulas que se activó es una muy particular que se realizó cuando se selló el traspaso desde Alemania a España y que consiste en el pago de una millonaria cifra en caso de que los merengues se queden con la corona del máximo certamen europeo por equipos.

De acuerdo al diario alemán Bild, Real Madrid deberá pagarle US$ 5,4 millones de euros al club alemán si Bellingham se consagra campeón del torneo, y US$ 2,2 millones adicionales si el británico ingresa dentro del once ideal de la competición.

De este modo, si el Dortmund gana la final recibirá US$ 21,5 millones de euros, mientras que el segundo lugar se embolsará US$ 16,7 millones, por lo que que si los merengues salen campeones, los alemanes habrán ganado más dinero al activar la cláusula que lo que conseguirá el campeón. Es decir, obtendrían entre US$ 22,1 millones y US$ 24,3 millones si el volante entre la oncena de figuras.

La emoción de Jude

“Hubo muchas veces que parecíamos muertos y enterrados, pero nuestra mentalidad nos permite no darnos nunca por muertos. Lo hemos visto muchas veces esta temporada. Da igual quién marque el gol. Mentalmente nunca nos rendimos. Estar en una final de Champions League es algo que no me puedo creer que lo esté diciendo”, expresó tras la agónica victoria sobre el Bayern Múnich.

Sobre enfrentar a su exequipo, Bellingham se mostró asombrado. “En Wembley contra el Dortmund va a ser algo raro. No me lo puedo creer todavía, pero tengo muchas ganas de ese partido. Es una final de la Champions con ese ambiente... Creo que en este punto de la competición, cualquiera que esté es porque lo merece. Llegamos porque lo merecemos y ellos también. La final va a ser un gran partido”, agregó.

“¿Nervios? No. Ojalá decirte que sí. En el vestuario miraba alrededor y no podía estar en un mejor equipo con unos compañeros mejores. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche”, confesó mientras era entrevistado por Rio Ferdinand. “Cuando tenía siete años y estaba en Birmingham soñaba con noches como esta”, recordó.