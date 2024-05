Diego Forlán: “Vidal sigue estando vigente, pero no en las mismas condiciones físicas como las que tenía diez años atrás”

Diego Forlán (Montevideo, Uruguay, 19 de mayo de 1979) está de paso en Chile. El uruguayo que triunfara en Villarreal y Manchester United, entre otros clubes, comenta el momento del fútbol chileno y atiende a El Deportivo en el marco de un evento en Santiago organizado por Casillero del Diablo y Manchester United.

¿Qué le parece la selección uruguaya de Marcelo Bielsa?

Se ha visto un equipo muy rápido, con muchas variantes. Estamos muy contentos, ahora esperando que empiece la Copa América.

¿Uruguay es favorito para ganar la Copa América?

No sé si favorito, pero es candidato. Es una buena selección, pero hay otras.

¿Qué le ha gustado del equipo de Bielsa?

Es muy rápido, la característica de los jugadores ayuda. Son muy veloces, con una alta calidad técnica. Este equipo de Bielsa es muy diferente a lo que estábamos acostumbrado de ver, eran otras las opciones.

Bielsa es querido en Chile. ¿Por qué cree usted que deja esa impronta?

No conozco su trabajo diario, pero es un profesional que tiene mucho conocimiento y experiencia. Tal vez por eso ha dejado su huella.

Usted fue dirigido por Manuel Pellegrini ¿Cuál es su secreto?

Trabaja muy bien, es gran profesional y persona. Lleva 20 años dirigiendo en Europa y eso habla muy bien de él como profesional.

¿Cómo era su manejo del grupo?

Sencillo, una persona muy cercana, buena gente. Se hacía respetar.

Pero tuvo diferencias con Juan Román Riquelme…

Puedes tener esas diferencias, pero igual el manejo que tenía en Villarreal era muy bueno.

¿Cuáles eran esas diferencias? Se decía que no le gustaba escuchar las charlas técnicas.

Nunca pasó por eso. Román siempre fue un gran profesional. Eran diferencias por otros temas particulares. Riquelme en lo futbolístico y Pellegrini como entrenador. Siempre hubo respeto mutuo.

¿Era algo táctico o técnico?

No, era un tema puntual.Nunca se pusieron de acuerdo, con el dueño del club. No fue nada futbolístico.

¿Algo fuera del fútbol?

Era un problema extracancha. Tampoco algo disciplinario, sino que eran cosas que entre ellos tuvieron y que mantienen reserva. No era nada del entrenamiento, ni falta de respeto y nada de lo que se dice.

Diego Forlán marcó 59 goles en 127 partidos con Villarreal.

¿Usted estuvo muy cerca de jugar en Colo Colo?

Sí, me hablaron . Pero estaba la posibilidad de venir a Peñarol y el hecho de regresar a tu país siempre tira.

¿Por qué Alexis Sánchez no pudo triunfar en Manchester United?

Son momentos de los clubes, también. No pasó por sus condiciones técnicas. El club no pasaba por un buen período, Alexis no obtuvo esa continuidad que quería, mucha inestabilidad… Es difícil para un jugador cuando llega a un club por primera vez. Llegaba como figura desde Arsenal, hay cosas que a veces pueden repercutir.

Ricardo Gareca, técnico de la Roja, le aconsejó irse a un equipo donde tuviera más protagonismo…

Tiene la razón. Te lo dice Gareca, sabiendo que te puede llegar a tener en cuenta por eso mismo. Puede ser muy importante para Sánchez cambiar de club, para su edad, tener la oportunidad de lograr continuidad. Lo mantendrá activo, en competencia.

Ben Brereton no rindió en Villarreal, sí en la Premier...

Así es. Venía haciendo goles en Inglaterra, se fue a Villarreal, no se sintió cómodo, no se pudo adaptar. Volvió a Inglaterra y sigue haciendo goles. Sucede. El día tiene 24 horas, uno entrena cuatro y está en el club todo ese tiempo. Las otras 20, estás en tu casa. Si no te adaptas y no estás cómodo donde estás, al final pasas más tiempo en tu casa. Entonces termina siendo mucho más importante lo que es la adaptación que el día a día en el club.

Gareca le aconsejó aprender español…

Repercute en tu rendimiento. Yo estuve en Inglaterra, yo había estudiado inglés y no tuve problemas con la adaptación. Poder comunicarte con tus compañeros, entender lo que hablan en el día a día, eso ayuda mucho. Lo mismo pasa con los ingleses que van a España. Si ellos aprenden castellano, la adaptación termina siendo más rápida y sencilla. Cuanto antes lo aprendan es mucho mejor.

¿Qué opina del cambio de DT en la selección chilena?

Los cambios traen ilusión y esperanza. Ricardo Gareca es un entrenador muy bueno, una gran persona, un muy buen profesional, con mucha experiencia. Llevó a Perú a un Mundial después de más de 30 años. Ahora tiene el objetivo de regresar a Chile a la Copa del Mundo, más ahora que se aumentó el cupo de selecciones para clasificar.

¿Ve a la Roja en el Mundial?

Creo que Chile tiene chances de ir al Mundial. Se sumó Venezuela que está peleando por ese lugar. Tener más cupos abre la pelea. Si ganas dos partidos seguidos te metes arriba.

¿Cuál es la mejor selección de Chile que usted vio o enfrentó?

La Generación Dorada es un gran equipo, pero la del ‘98 tenía a Marcelo Salas e Iván Zamorano.

¿Alguno fue su referente?

A Salas y Zamorano uno los miraba mucho. Eran espectaculares.

¿Zamorano o Salas?

Son diferentes. El control técnico de Marcelo Salas, esa parada de pecho y pegada, era espectacular. El remate y la capacidad goleadora de Zamorano era increíble.

Arturo Vidal debe tener más autocrítica, de acuerdo con la opinión de Diego Forlán. FOTO: Photosport

Acá en Chile hay una polémica sobre las críticas que han hecho a Vidal en su regreso ¿Cómo fue su caso en Peñarol?

Cuando volví, salí campeón. Las expectativas que todos tenemos son las de aquel jugador que estaba en Europa, en su plenitud. Cuando regresa está mucho más grande, con más edad. Vidal sigue estando vigente, pero no en las mismas condiciones físicas como las que tenía diez años atrás. Entonces, lo que uno espera, esas expectativas no pueden ser tan altas como cuando estaba en Bayern Múnich o en la Juventus.

¿El jugador debe aceptar críticas?

El jugador también tiene que aceptar las críticas, es un ida y vuelta. El hincha es exigente, el jugador tiene ya menos paciencia para aceptar las cuestionamientos.

¿Vidal debiera ser más autocrítico?

No sé cómo está hoy en día, no lo veo, solo de vez en cuando en la Copa Libertadores. Pero todos debemos tener más paciencia.