El recado de Marcelo Salas a Nicolás Guerra tras no ser considerado en la U

Universidad de Chile disfruta del liderato. Los azules poseen 25 unidades y mandan en el torneo, algo que no ocurría desde 2017. Gustavo Álvarez y el plantel trabajan sin la presión que vivieron en las últimas temporadas, en las que debieron enfrentar duras críticas por el bajo nivel de juego. Sin embargo, no todos han salido ganando en este gran momento azul. Uno de los perjudicados es Nicolás Guerra, quien no ha ido ni a la banca en la últimas tres fechas.

Su ausencia comienza a ser tema en el CDA y fue abordada por un histórico de los estudiantiles: Marcelo Salas. “Difícil dar un consejo cuando uno está afuera, pero sí puedo decir dos cosas”, comienza diciendo el Matador a Bolavip, al ser consultado por el artillero de 25 años.

El zurdo lo llama a no rendirse: “Primero que tenga mucha paciencia y que siga confiando en sus cualidades, en sus condiciones, y a veces pasan estos momentos en donde uno tiene que pelearla y no entregarla”, cerró.

“Cada día de citación hay injusticias”

Este viernes, en conferencia de prensa, Álvarez se refirió a la situación de Guerra. Reconoce que ese puesto ya está cubierto con un titular y un suplente: “En el caso de Nicolás, ha quedado afuera porque solamente podía llevar 18. Jugamos con un delantero centro (Cristian Palacios) y otro en el banco (Luciano Pons), y no había lugar para tres”.

Foto: Andrés Pina/Photosport

“Todos los jugadores compiten por un puesto. Sería muy cómodo y fácil para mí decir que lo hace muy bien. Todos los días se sacrifica mucho”, agregó.

También, el DT campeón con Huachipato el año pasado efectuó una reflexión sobre los que se quedan sin poder ser considerados: “Llevar 18 convocados hace que cada día de citación haya injusticias; tantas injusticias como jugadores quedan fuera de la banca. Yo les aseguro que todos hacen los esfuerzos y tienen los méritos para estar en lista”.