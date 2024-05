“Les llevaron mujeres al hotel”: expareja de Eduardo Vargas revela detalles inéditos de la indisciplina de la Roja en la Copa América 2021

De cuando en cuando las selecciones chilenas hacen noticia por indisciplinas. La última vez que eso ocurrió fue en la Copa América de Brasil 2021, cuando el plantel fue vinculado a un incidente en la concentración en la víspera del partido ante Uruguay. En ese momento lo ocurrido fue negado y solo se mencionó la visita de un peluquero, aunque después fue el propio Martín Lasarte, quien dejó entrever algo.

“Hubo alguna dificultad, la Copa América fue casi nuestro arranque. Hubo ese problema en el hotel… a nosotros nos sorprendió mucho. Con esta calidad de jugadores. Nunca pensé que a nivel de selección ocurriría. En ese momento hubo una charla dura. Pedir disculpas es fácil, pero hacerlo frente a los compañeros y comprometerse no lo hace cualquiera”, reconocería el DT tiempo después en una entrevista con ESPN.

Sin embargo, a tres años del episodio, el tema vuelve a removerse gracias a las revelaciones de Daniela Colett, expareja de Eduardo Vargas, quien reveló en el reality de Canal 13 Ganar o Servir lo ocurrido y cómo esto afectó su relación con el oriundo de Renca.

La modelo brasileña admitió que el detonante de su separación fue “cuando pasó lo de la Copa América, que les llevaron mujeres al hotel y salieron fotos de Eduardo con otras chicas”.

“Yo le dije que ya había perdonado una infidelidad, pero no le iba a perdonar una segunda vez. Porque cuando yo digo que me voy, me voy, y sin regreso. Un bye bye es para siempre”, contó, para luego entregar más detalles de lo que ocurrió.

“Lo que más motivó mi separación de Eduardo, además de las infidelidades, fue que cuando regresamos a Brasil, yo quería volver a trabajar y él empezó a molestarse mucho con eso, porque quería que yo fuera dependiente de él. Empezamos a pelear mucho por eso, yo iba a reuniones y él me llamaba para controlarme”, detalló.

La versión del peluquero

La ANFP sostuvo su versión de que solo entró un peluquero. Incluso, en 2022, el exgerente de Selecciones Francis Cagigao llegó a decir que nunca pasó algo. “Hubo indisciplina y fuimos multados por eso por la Conmebol. No fue un peluquero, fueron dos y fuimos multados por ello. Que yo sepa no hubo mujeres. Yo hablé esa noche con Martín (Lasarte) y él me dijo que bajo ninguna manera quiso decir que hubiera algo más”, señaló en una entrevista con radio ADN.

“Él quiso renunciar por los peluqueros, por la indisciplina de los jugadores. Yo lo frené y eso fue un calentón. Me sorprendieron los dichos de Lasarte después de su salida”, comentó el español sobre la situación, que de acuerdo a los dichos de Daniela Colett, fue mucho más grave que el simple ingreso de uno o dos peluqueros a la concentración.

Vargas, en tanto, vive un renacer futbolístico después de que Ricardo Gareca lo volviera a convocar en la Selección. Esto se tradujo en goles y asistencias, que hoy lo tienen con un protagonismo mucho mayor en Atlético Mineiro y que espera refrendar en la Copa América de Estados Unidos, si es que el entrenador de la Roja lo incluye en la nómina final para el certamen.