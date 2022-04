Lasarte entrega antecedentes de la indisciplina de la Roja en Brasil: “Nunca pensé que a nivel de Selección ocurriría”

Martín Lasarte habló sobre su fallido paso por la Selección Chilena. Abordó el fracaso de no ir al Mundial, el recambio en La Roja e incluso la indisciplina que se vivió en Brasil durante la Copa América de 2021. Todo a menos de dos semanas desde que dejó la banca del combinado nacional.

Machete dialogó con ESPN y fue claro respecto a su responsabilidad en no conseguir la clasificación a la Copa del Mundo, enfatizando eso sí en que el proceso también tuvo cosas positivas. “Siempre el entrenador es el principal responsable, pero no el 100%. Creo que hicimos un montón de cosas buenas y otras que no tanto, después que las cosas ocurren reflexionamos sobre que se pudo haber hecho algo de manera distinta”, comentó el ex técnico de la U.

Pero uno de los momentos más llamativos fue cuando abordó la indisciplina de la selección durante la Copa América de 2021. “Hubo alguna dificultad relacionada a la situación del hotel. A nosotros nos sorprendió, porque no pensaba que a este nivel y en selección podría pasar. Eso sí, después de eso sentí un compromiso importante de los jugadores, incluso teniendo contacto con algunos que no conocía desde antes”, sentenció el charrúa.

Cabe recordar que durante el transcurso del certamen continental, algunos jugadores del equipo nacional dejaron ingresar al hotel a un peluquero, rompiendo la burbuja sanitaria que se exigía por estar en plena pandemia.

Las dificultades del proceso

Sobre las complicaciones que tuvo que afrontar y que a la larga lo dejaron sin la chance de estar presente en Qatar, Lasarte también tuvo una opinión. “Hay una multiplicidad de factores. Nosotros tomamos el equipo cuando la eliminatoria ya había empezado y las posibilidades estaban latentes. A nosotros nos faltaron alguna serie de aspectos, los puntos de local. El partido con Bolivia y ese con Ecuador que veníamos con mucha energía positiva”, agregó.

Un tema que siguió abordando, ya que el paso de Rueda por La Roja fue uno de los puntos de la conversación con el canal de televisión. “Lo más lógico era darle una continuidad a lo que venía, pero lo que se hizo en tres años lo tuvimos que hacer en uno. No sé si Rueda dejó poco y mucho, el tema es que Chile tiene un problema con la generación de jugadores y eso se lo va a encontrar quien venga. El recambio es escaso”, fue el análisis del estratega, quien también dijo que “Pinto Durán se caía a pedazos, no tiene riego y hay que poner todo para regar y poder entrenar.

Finalmente entregó un mensaje conciliador con los jugadores que conformaron el plantel durante su estadía en la selección. “Yo no sé si podían dar más de lo que mostraron, es la realidad y sería injusto cargarle una mochila más pesada porque hicieron el máximo esfuerzo”, cerró.