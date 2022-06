Cagigao revela que Lasarte quiso renunciar en Brasil tras indisciplina en la Roja: “Yo lo frené”

La Copa América de Brasil fue el año pasado y Chile quedó en el camino ante el anfitrión en los cuartos de final. Sin embargo, un supuesto episodio de indisciplina en la Roja durante su estadía en ese certamen seguía rondando el ambiente. Este jueves, Francis Cagigao, director deportivo de la Federación de Fútbol de Chile, intentó aclarar parte de lo sucedido.

“Hubo indisciplina y fuimos multados por eso por la Conmebol. No fue un peluquero, fueron dos y fuimos multados por ello”, comenzó diciendo el español a Radio ADN, aclarando que no se trataba de otras especulaciones.

Además, reveló que este incidente pudo provocar la renuncia de Martín Lasarte, y que él tuvo que intervenir: “Si, él (Lasarte) quiso renunciar por los peluqueros, por la indisciplina de los jugadores. Yo lo frené y eso fue un calentón”.

Sobre las palabras de Martín Lasarte tras su salida de la selección chilena, en las que se especuló que podría ser algo más grave, Cagigao se mostró asombrado: “Me sorprendieron los dichos de Lasarte después de su salida. Que yo sepa no hubo mujeres. Yo hablé esa noche con Martín y él me dijo que bajo ninguna manera quiso decir que hubiera algo más”. Cabe destacar que el DT uruguayo dijo a ESPN el 11 de abril lo siguiente: “Hubo alguna dificultad relacionada a la situación del hotel. A nosotros nos sorprendió, porque no pensaba que a este nivel y en selección podría pasar. Eso sí, después de eso sentí un compromiso importante de los jugadores, incluso teniendo contacto con algunos que no conocía desde antes”.

La elección de Lasarte

AP Photo/Silvia Izquierdo

Además, el director deportivo aprovechó de contar cómo fue el cuestionado proceso de elección de Martín Lasarte como entrenador de la Roja durante el 2021, tras la salida de Reinaldo Rueda de Juan Pinto Durán y la caída de otros candidatos a la banca: “Hablé con cuatro entrenadores. Martín Lasarte estuvo en la lista desde un principio. Entrevisté a Lasarte mientras tenía los tubos por una intervención que se hizo en Chile. En ese momento él tenía planificado un viaje a Montevideo y ahí me enteré que estaba acá en Chile. Tuve una segunda reunión con él, ahí fue cuando me dijo que estaba interesado”.