“¡Somos y siempre fuimos diferentes!”: el provocativo mensaje de Marcelo Díaz tras los incidentes de la Garra Blanca en el Estadio Nacional

Nadie quedó indiferente a los incidentes en la Supercopa entre Colo Colo y Huachipato. De hecho, Marcelo Díaz aprovechó la instancia para enviar un provocativo mensaje a través de las redes sociales. El capitán de la U subió una publicación donde hizo hincapié en que la barra estudiantil tiene un comportamiento distinto al de la Garra Blanca.

“¡Somos y siempre fuimos diferentes!”, había escrito inicialmente el volante. Sin embargo, luego editó el texto y dejó solo una parte del mensaje. “Nosotros te queremos, nosotros te cuidamos”, redactó, en relación al uso del Estadio Nacional.

Cuando el encuentro se suspendió, se generó un tenso diálogo entre futbolistas y funcionarios. Leonardo Gil era el más caldeado. “Lo que la autoridad no entiende, es que si paramos fomentamos que sigan haciendo esto”, decía el volante del Cacique. Su opinión, no obstante, no fue tomada en cuenta por los jueces y la ANFP.

En paralelo, Arturo Vidal intentó calmar a los barristas que invadían el terreno. El ex Flamengo se acercó a dialogar, pero los hinchas no tomaron en cuenta la opinión del bicampeón de América. De hecho, eso generó otra imagen llamativa: se sacaron fotos cuando el jugador les hablaba.

A pesar de la solicitud de los jugadores de Colo Colo, finalmente se determinó la suspensión del partido. Ahora queda esperar qué pasará con los minutos restantes del encuentro, decisión que deberá tomar el directorio de la ANFP.