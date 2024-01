Marcelo Díaz es elegido nuevo capitán de la U y le manda un recado a Arturo Vidal y Colo Colo

Es definitivo. Marcelo Díaz es el nuevo capitán de la U. Pese a la reticencia inicial del entrenador Gustavo Álvarez, el ídolo del conjunto estudiantil se quedó con la jineta y será el líder del equipo en esta temporada 2024.

“Hoy han hablado conmigo, me lo han hecho saber y he agradecido la confianza”, fue lo primero que dijo el jugador formado en el Romántico Viajero en entrevista con TNT Sports. Eso sí, Díaz advirtió que el honor “es una gran responsabilidad, pero no sólo mía. Es de todos los que venimos a trabajar acá. El club es tan grande que necesitamos volver a lo que éramos sí o sí. Esperemos que sea un gran año y trabajaremos arduamente para que así sea”.

Por lo mismo, el volante raya la cancha y le manda un potente recado a los refuerzos que llegaron este año. “Creo que si hay un error que comete cada jugador que llega a la U, es hablar del Superclásico antes que de cualquier otra cosa. Yo por lo menos me ofrezco y sacaré la cara siempre cuando se tenga que hablar de ese partido, pero hoy nos corresponde -por respeto- es hablar de Unión Española, pues con ellos jugamos mañana (sábado)”, aseguró.

“La llegada de Arturo Vidal a Colo Colo me gusta, porque le doy un gran valor a lo que hemos hecho como Selección. Creo que todos los campeones de América debemos estar en el lugar dónde seamos felices y nos traten con mucho cariño. Ojalá mañana todos puedan volver tan vigentes como nosotros, para disfrutarlo y estar cerca de los nuestros”, soltó.

El mediocampista también señaló que espera ver a la U peleando en la parte alta de la tabla y entregó sus argumentos para soñar con un año diferente. “Tenemos un entrenador muy bueno, con una idea clara, muy profesional y nos está exprimiendo y eso a la larga, siempre da frutos”, reveló y concluyó que “se armó un gran plantel y lo puedo decir que haciendo la comparación, creo que tenemos un rico plantel. Por lo mismo, no tengo un puesto asegurado por ser el capitán, me la debo jugar todos los días para estar en las citaciones y en el 11.... Lo único que nos debe importar es que la U gane”.