Cristiano recibe premio en Arabia y ningunea la Ligue 1 donde brilló Messi: “La liga saudí es mejor que la de Francia”

Cristiano Ronaldo fue una de las grandes figuras goleadoras del 2023 y destacó alzándose como el máximo artillero del año calendario. Sus 54 goles le permitieron superar a jóvenes arietes del mundo como Erling Haaland en el Manchester City y a Kylian Mbappé con el París Saint Germain.

Es producto de este registro, que el portugués fue condecorado en los Globe Soccer Awards de Dubái y tuvo una serie de palabras de agradecimiento, pero también realizó una dedicatoria para una liga en particular. Entre una de sus declaraciones, el nacido en Madeira lanzó un palo a la Ligue 1 asegurando que “la liga de Arabia Saudita es mejor”. El testimonio no dejó indiferente a nadie, más cuando se tiene en cuenta que Lionel Messi pasó ahí dos temporadas y obtuvo un bicampeonato.

La arremetida de CR7

La inevitable historia que une a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi pareciera no tener fin. Tras casi dos décadas de un dominio prologado de estas dos figuras, el portugués parece haber escrito un capítulo más sobre el debate que se genera recurrentemente entre ambos.

En su premiación en los Globe Soccer Awards tras convertirse en el máximo goleador del 2023, el atacante de 38 años destacó la experiencia que ha vivido desde su llegada al país árabe. “Me siento feliz en el Al Nassr, fue un gran movimiento venir hasta acá. El país está un proceso, tomará tiempo, pero paso a paso estarán en el máximo nivel. Creo que la Liga Pro de Arabia Saudita estará entre las tres mejores ligas del mundo. La gente aquí estará orgullosa”, partió diciendo el jugador.

Sin embargo, tras las alabanzas a la competición en la que juega desde principios de 2023, Cristiano sorprendió a todos al afirmar que el balompié saudí supera al que se juega en la Ligue 1 por la que pasó Lionel Messi y en la que juega a día de hoy Kylian Mbappé. “La liga saudí no es peor que la francesa. Es mucho más competitiva y lo puedo decir luego de jugar aquí por un año. Somos mejores que la Ligue 1 actualmente”, lanzó CR7 en su arremetida en contra del torneo que vio pasar al ganador del The Best 2023 y al crack galo.

Cuando se le consultó por su historial goleador que le valió el título del máximo artillero del mundo y la nominación a los premios, el ex Real Madrid mostró con orgullo sus credenciales. “Fui el mejor anotador esta temporada. Imagina derrotar a jóvenes animales como Haaland... y cumpliré 39 años próximamente. Me gusta cuando la gente duda de mí y después salgo exitoso. No le presto atención a las críticas”, apuntó.

Por último, el cinco veces campeón de la UEFA Champions League también tuvo palabras de elogio para el Manchester City por su gran 2023. “El City lo hizo de manera genial. Felicitaciones por su temporada a los jugadores y a su entrenador. Finalmente ganaron la Champions League, lo merecieron dos años atrás. Disfrute demasiado viéndolos jugar”, sentenció Cristiano desatando la furia de los hinchas del Manchester United por elogiar al clásico rival siendo el portugués un ídolo en los Diablos Rojos.