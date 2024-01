Rutinas de ejercicio y una estricta dieta: los secretos de Cristiano Ronaldo para seguir vigente con 38 años

El próximo 4 de febrero Cristiano Ronaldo cumplirá 39 años. A pesar de que a esas edad varios futbolistas ya se encuentran retirados, CR7 está completamente vigente. Se acaba de coronar como el máximo goleador en 2023, gracias a las 54 conquistas que marcó con la camiseta del Al Nassr de Arabia Saudita. El registro no es menor, puesto que en este listado superó a nombres como Harry Kane, Erling Haaland y Kylian Mbappé.

Claro que por estos días, el portugués está disfrutando de unas merecidas vacaciones, junto a sus hijos y Georgina Rodríguez, su pareja. De hecho, junto a uno de sus herederos se desafió en redes sociales ejecutando tiros libres. No obstante, a pesar de la diversión, el Bicho no deja de lado sus cuidados. También durante los últimos días se viralizó un registro del jugador entrenando en una maquina, en la que trabajaba los brazos y también las piernas. Ante esto, surgieron varias preguntas: ¿Cómo es ser Cristiano Ronaldo? ¿Cuáles son sus rutinas de trabajo para mantenerse en plena forma física a esa edad? ¿Qué debe comer un deportista de ese nivel? Acá las respuestas.

Sus rutinas de entrenamiento

Como muchos futbolistas de elite, CR7 no solo entrena bajo las órdenes de su club, sino que también lo hace de forma particular. El delantero efectúa cardio, abdominales, sentadillas, planchas, extensiones de piernas y hombros, zancada búlgara y varios ejercicios de impacto.

También, en algunos momentos de mucha sobrecarga durante el año, hace una hora al día de pileta, con el objetivo de relajar la musculatura. Por último, los fines de semana realiza bicicleta estática.

Una estricta dieta

Contrario a lo que se podría pensar, Cristiano Ronaldo no come alimentos caros en buena parte de su dieta. Así lo reveló el chef italiano Giorgio Barone, quien trabajó para el futbolista y su familia. “No hay alimentos costosos. Utilizo alimentos orgánicos y naturales: pescado, pollo, ternera, huevos, aguacate, aceite de coco y arroz negro”, declaró el profesional a The Mirror.

En casa del portugués se tienen muchas restricciones con respecto al azúcar, la grasa y los carbohidratos. En cuanto a las proteínas, el futbolista generalmente prefiere los mariscos como gambas o pulpo, carnes magras y cereales integrales.

Por último, el italiano hizo énfasis en la importancia del descanso: “Es importante beber mucha agua, pero purificada. Y beber mucho. Por supuesto, todo se combina con un entrenamiento duro. Pero el descanso es tan fundamental como el entrenamiento y la nutrición, incluso por la tarde. Y comer temprano en la noche”, cerró.