Colo Colo reacciona al bloqueo de la FIFA por deuda con agentes de Pablo Solari

Colo Colo no se sorprende. En alguna medida, en Pedreros estaban esperando la notificación de la resolución de la FIFA que les impedía intervenir en el mercado de transferencias hasta que no abonen los cerca de US$ $ 500 mil que reclama Smarters Player S.R.L., empresa de representación deportiva de propiedad de Ariel Kiperzmid y Leonel Roffe, que exigía el pago del 10 por ciento de la transferencia de Pablo Solari a River Plate.

El Cacique perdió la demanda en el TAS, pese a que hasta se reforzó con el abogado brasileño Eduardo Carlezzo, el mismo que representó a la ANFP en el caso de Byron Castillo. Ahora, se resigna a pagar, aunque sin renunciar a la convicción que le llevó a entablar la acción.

En Macul acatan la medida. Sostienen, de hecho, que el dinero estaba contemplado entre los gastos por “contingencia” de este año y que, por lo tanto, los recursos para enfrentar la emergencia existen y no afectarán otros ítemes. El que más preocupa a los hinchas es el relacionado con la conformación del plantel, pues hasta ahora la única certeza es el arribo del técnico Jorge Almirón. Los albos aún no han presentado refuerzos, una situación poco usual y que inquieta a sus fanáticos.

Pablo Solari, en su paso por Colo Colo.

En la jornada de este jueves, el equipo popular se desplazó hacia Uruguay, donde realizará la preparación física y, además, disputará los primeros amistosos con la finalidad de llegar en óptimas condiciones al choque frente a Godoy Cruz, en el que se decidirá si clasifica a la fase de grupos de la Copa Libertadores, el primer objetivo para el nuevo cuerpo técnico y una meta clave para el futuro económico del club.

Convicción

Eso sí, en Macul no se mueven ni un ápice respecto de su consideración inicial: que la venta de Solari a River Plate se trató de una operación directa entre clubes, sin intermediarios, para mayor abundamiento, y que, por lo tanto, no corresponden las comisiones que reclamó Smarters Player S.R.L. El problema es que la sentencia del TAS no admite nuevas apelaciones, salvo que se concurra a tribunales superiores, con argumentos más relacionados con la forma en que actuó la corte que con el argumento de fondo.

En ese escenario, la administración del club se abocará, en las próximas horas, a generar el pago respectivo. Se estima que entre este viernes y el lunes el pago estará debidamente ejecutado, con lo que los albos superarán el contratiempo y, por fin, al menos desde la perspectiva de su nuevo entrenador y de sus millones de fanáticos, podrá destinar sus esfuerzos a la búsqueda de las nuevas piezas para conformar el plantel.