La primera definición de Jorge Almirón en Colo Colo: “Los resultados son importantes, pero el proceso es fundamental”

Colo Colo arranca, oficialmente, una nueva era. El concepto es el que acuñó el club para el inicio de un ciclo ambicioso: los albos ficharon a Jorge Almirón para reemplazar a Gustavo Quinteros, a quien el directorio de Blanco y Negro declinó mantener al frente del equipo popular.

Las expectativas son amplias. El propio Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, consideró al transandino como uno de los principales entrenadores que ha llegado al club. En esa consideración incluye notablemente un antecedente cercano: el estratega condujo a Boca Juniors, su último club, a la final de la Copa Libertadores del año pasado. En la definición, los xeneizes cayeron ante Fluminense.

Un cambio radical

El arribo de Almirón supone un cambio radical. De partida, en el estilo de juego que tendrá el equipo albo. El técnico conoce al detalle a los jugadores que comienza a dirigir y, de hecho, se ha comunicado con algunos para adelantarles el rol que tendrán en el plantel que está conformando conjuntamente con el gerente deportivo albo, Daniel Morón, o para confirmarles su permanencia, con en el caso del delantero Cristián Zavala. El exguardameta fue el encargado de cerrar su contratación.

Una foto antecedió a las primeras palabras del entrenador. “Pasó rápido el tiempo. Son siete meses de ese partido (con Boca). Vinimos con una idea y los primeros minutos nos costó. Nuestro arquero fue figura. Hubo 15 o 20 minutos muy buenos de Colo Colo. El partido fue muy parejo. Nuestro arquero apareció en el momento indicado. Recuerdo jugadas puntuales de jugadores míos que habían trabajado muy duro”, rememoró respecto del choque que disputó en Macul en la banca xeneize. “El equipo me dejó buenas sensaciones. Lo vi bastante competitivo”, dijo respecto de los albos.

Luego entró directamente en las motivaciones y en la evaluación del plantel. “Estando de vacaciones, Daniel se comunica con mi representante. Tenía otras propuestas. A veces los tiempos se alargan un poquito. Hicimos un Zoom. Lo primero es que te quieran. Mostraron mucho interés. Luego, el proyecto. Estar en el centenario es muy importante para este club tan importante. Tenía la referencia importante de haberlos enfrentado. De algunos que pueden venir, de afianzar un equipo competitivo. Todo equipo necesita un proceso, obviamente que son importantes son los resultados, pero el proceso es fundamental”, estableció.

Almirón, en el duelo entre Boca Juniors y Colo Colo, en La Bombonera. (Foto: Reuters)

Luego abordó el probable arribo de Arturo Vidal. “Todos sabemos el jugador que es. Dependerá de él. Ojalá que con el correr de los días se pueda dar la posibilidad de charlar. Hoy hablo más de los que están hoy, más concretamente. Después veremos qué se va dando”, sostuvo respecto de un eventual retorno del Rey. “¿Qué entrenador podría prescindir de la jerarquía de Vidal? Pero soy cauto en eso. Sé la trayectoria, lo que representa en la historia y para el hincha. Si está en condiciones, claro que sí. Si quiere venir, no soy yo quien le va a cerrar la puerta. Si viene y es lo que siempre ha sido en su carrera, espectacular para todos”, afirmó.

El análisis se centró en ese sentido. “Lo primero es conocer bien al plantel, a los jugadores. Quiero conocerlos personalmente. Tengo referencias como rivales, pero tenerlos todo el día cambia. Dar nombres o posiciones de refuerzos es incómodo”, estableció.

“No sé si es algo real. El arquero siempre es uno de los líderes del equipo. Dependeremos mucho de sus ganas de emigrar o seguir. Depende mucho del jugador”, dijo respecto de la incertidumbre por la continuidad de Brayan Cortés, quies es sondeado dede Argentina.

“Firmé un contrato por dos años. Sé la importancia de Colo Colo, es un club muy grande. El entrenador que se acaba de ir lo agarró en un momento complicado y lo puso de pie. El proceso, el proyecto, me sedujo. Estoy entusiasmado. Sabemos que es una gran responsabilidad. Estamos con muchas ganas de asumirla”, apuntó.

De la urgencia de refuerzos, agregó: “Siempre es importante arrancar con el plantel completo, pero estamos en Sudamérica. Uno tiene que adaptarse. Hay chicos en la Selección. Iremos adecuándonos a los tiempos. La directiva está trabajando en los refuerzos. Es un trabajo de Daniel, así que le vamos a meter un poquito de presión a él”, dijo, riendo y mirando al funcionario. De Darío Benedetto, una de las opciones, se limitó a decir que lo conoce bien. Y de potenciales refuerzos provenientes de Boca, también fue cauteloso. “Hay que ser realistas y ver cuáles son las situaciones que se pueden tocar”, dijo.

En ese plano, por ejemplo, deslizó una necesidad: “Traer laterales especialistas”. Y dejó una definición: “Armar un equipo fuerte”.

Las obligaciones

De la falta de competencia en la antesala al choque con Godoy Cruz se refirió en la misma lógica. “Es difícil decir un plazo, un tiempo. Esa diferencia de cinco partidos no creo que sea decisiva. Vamos a prepararnos bien y a llegar muy bien a ese partido”, declaró.

De las obligaciones internacionales con los albos, fue enfático. “Es un partido decisivo. Godoy Cruz ha jugado bien, ha hecho partidos importantes. Estamos en un equipo donde va a haber exigencia. No veo una ventaja. Me genera expectativa, ilusión poder pasar. El primer desafío es ese: prepararnos para esa serie”, dijo respecto del duelo con los mendocinos.

De su estilo sostuvo: “Uno depende de los equipos en que está, de su idiosincrasia. Primero hay que afianzar, que todos jueguen en equipo. A mí me gusta que mi equipo ataque, que domine. En los que estuve, la posesión siempre fue nuestra. Colo Colo es un equipo grande, que tiene que ganar. A mí me gusta eso. Estoy seguro de que a la gente le va a gustar. Sabemos que los rivales se van a venir atrás y vamos a buscar la forma de ejercer un mayor dominio”.

También abordó la relación con Giorgio Armas. “Me lo decía Pablo. Que era una pregunta que me iban a hacer. No me voy a esconder. Es algo ya un poco delicado. Este señor, cuando llego a Boca, me lo sugiere un directivo. Yo lo llamo más por cábala. Hablé con él. Fue un Zoom, me sacó una foto y se hizo viral. No tengo ninguna relación directa con esa persona. No lo conozco. Fue una comunicación, una foto, trascendió y como empezó a comentarse.... para salir a aclarar no tengo tiempo. Más en estos clubes, hay mucha información falsa. No corresponde y no lo tomo como una información. No lo conozco”, intentó aclarar.

La voz de Stöhwing

Alfredo Stöhwing, el presidente de Blanco y Negro, fue el encargado de darle la bienvenida al DT, acompañado de Morón. “Sabemos que hay bastante expectativa. Estamos muy contentos de presentar a nuestro nuevo cuerpo técnico. No necesito darles antecedentes acerca de él. Es un orgullo que Jorge Almirón se haya integrado a Colo Colo”, manifestó el máximo directivo de la concesionaria.

Morón reafirmó los dichos del timonel. “Estamos muy contentos de anunciar a Jorge, quien se comprometió muchísimo con el proyecto. Nos solicitó muchísima información. Nos pareció muy profesional de su parte. Me enorgullece presentarlo”, declaró el gerente deportivo albo.