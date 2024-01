Viajes a Italia, Holanda, Brasil y muchas entrevistas: las razones que llevaron a la UC a decidirse por pasto sintético para su nuevo estadio

Universidad Católica sigue avanzando en el proyecto de remodelación de San Carlos de Apoquindo. Además de la ampliación de la capacidad, el proyecto contempla cambios en la superficie del terreno de juego. La decisión se tomó luego de diferentes estudios que el club realizó durante los últimos meses.

Encargados del proyecto estadio visitaron canchas en ltalia, Holanda y Brasil para evaluar alternativas. También se reunieron y entrevistaron con jugadores, médicos y kinesiólogos. La idea de lograr una cancha sustentable, y que pudiese ser utilizada por el primer equipo, el femenino y el formativo, siempre en óptimas condiciones, fue el primer requerimiento con la que se inició la búsqueda. Más cuando en Cruzados también proyectan realizar eventos musicales. El instalar pasto sintético no dañará el césped de cara a los futuros partidos. En la memoria colectiva está el gran daño que sufrió la temporada pasada el estadio Santa Laura por combinar el deporte con show artísticos.

Tal como informó el club a través de sus canales oficiales, el nuevo campo contará con una tecnología de “talla mundial nunca antes visto en Chile y ampliamente utilizado en países de alta competencia futbolística, como Brasil. La fabricación e instalación estará a cargo de FieldTurf, proveedor con amplia experiencia y prestigio internacional en el mercado”.

Si bien este cambio es más costoso que la replantación de césped natural, las autoridades de Cruzados definieron priorizar el proyecto deportivo.

“Pese a que la inversión inicial puede llegar a ser tres veces mayor que la alternativa de césped natural, el directorio aprobó la nueva superficie considerando como principal criterio los beneficios deportivos, como la mayor disponibilidad del campo de juego para el fútbol femenino y formativo, así como también el poder contar con una cancha siempre en perfectas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas”, explicaron en un comunicado.

En la misma línea, el presidente de Cruzados Juan Tagle destacó una de las referencias que se consideraron para tomar tal decisión. “Seguimos haciendo historia con la modernización de nuestro estadio al resolver que la cancha tendrá la superficie sintética más moderna que se haya visto en el país y en Sudamérica. El ámbito futbolístico siempre será lo primordial de nuestra gestión por lo que previamente visitamos canchas en Brasil y Europa para conocer las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial”, comentó.

“La superficie que tendrá el Nuevo Estadio de la UC es similar al campo de juego del Botafogo (Olímpico de Río de Janeiro en Brasil). Nuestro estadio tendrá la versión más moderna y de última generación”, apuntó.

El campo de juego del estadio Nilton Santos del Botafogo presentó un cambio en 2023. En enero de ese año comenzaron las obras para cambiar la superficie que demoraron cerca de tres meses. Una vez que se puso a disposición de los jugadores, todos sintieron el impacto del cambio de una manera positiva.

En la primera parte del campeonato, el conjunto albinegro inauguró el nuevo paso sintético con un triunfo por 2-1 contra Sao Paulo. Luego, consiguieron una racha invicta de 17 partidos con 14 victorias y tres empates.

Uno de los jugadores que estuvo presente en el estreno de la superficie fue el argentino Jonathan Calleri de la mano de los paulistas. “Me sorprendió el lanzamiento de Botafogo. No sé si fue porque era el primer partido, porque nadie había jugado todavía. Pero pensé que era muy, muy bueno. Es muy diferente a Palmeiras y Athletico-PR”, señaló poco después del encuentro tal como recoge ESPN Brasil.

“Me gustó mucho. Pude jugar. Los dos equipos jugaron con el balón en el suelo. El campo es muy bonito, el campo puede aguantar un año entero así. Creo que será uno de los mejores campos de Brasil”, agregó el delantero.

De hecho, el mismo medio habló con Lucas Montez, gerente general de Total Grass, empresa responsable de la instalación del césped que fu tomado como referencia para el nuevo estadio de la UC.

“Consideramos que Botafogo, hoy, tiene la mejor tecnología del mundo para este fin. Si ponemos todos los elementos que existen para que funcione este sistema, pasamos del drenaje al riego. La suma de todo esto, independientemente de si tienen los mejores componentes, si no se unen y dialogan entre sí, no habrá el mejor resultado. Hoy Botafogo tiene los mejores probados y validados. No tenemos nada que se compare”, indica Montez.

“El tipo de césped, la fibra que utilizamos, es muy diferente a las demás, es mixta, no es el estándar. Allianz Parque, por ejemplo, solo tiene una cinta, la nuestra es mezclada con otra. Además del tipo de corcho, más el sistema de riego, en el que también pesa mucho el tema de la calidad, la velocidad con la que se riega, la cantidad de agua que se echa y si entrega la humedad adecuada para el juego. La suma de todos estos componentes, con el resultado entregado en el certificado. Cuando lo probamos, ahora sabemos con certeza que Botafogo tiene el mejor sistema de césped sintético del mundo”, continuó.

Luego detalló cuáles son las características que han hecho que los clubes decidan optar por este tipo de superficie. “Los equipos quieren tener, además del beneficio de usarlo frecuentemente y con calidad en ese estándar, un campo con mayor calidad”.

Añade que “hay una demanda muy grande, hay varias conversaciones bien desarrolladas con otros equipos de la Serie A para estadios. Ya nos contactaron, tienen proyectos futuros para tener canchas sintéticas. En arenas, especialmente en aquellas que son polivalentes, quieren más ingresos, hacer eventos y todo”, concluyó.