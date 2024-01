La UC anuncia el césped artificial más moderno de Sudamérica para su nuevo estadio

Universidad Católica da un nuevo golpe en lo que a infraestructura se refiere. De acuerdo con la información publicada por la propia institución, el nuevo estadio del equipo tendrá el césped artificial más moderno de Sudamérica.

Según confirmó el club universitario en sus canales oficiales, el nuevo campo de juego tendrá una tecnología de “talla mundial nunca antes visto en Chile y ampliamente utilizado en países de alta competencia futbolística, como Brasil. La fabricación e instalación estará a cargo de FieldTurf, proveedor con amplia experiencia y prestigio internacional en el mercado”.

Un costo que supera por mucho a la replantación de pasto natural, según la propia UC. Sin embargo, las autoridades de la concesionaria dieron prioridad al proyecto deportivo para tomar la importante decisión.

“Pese a que la inversión inicial puede llegar a ser tres veces mayor que la alternativa de césped natural, el directorio aprobó la nueva superficie considerando como principal criterio los beneficios deportivos, como la mayor disponibilidad del campo de juego para el fútbol femenino y formativo, así como también el poder contar con una cancha siempre en perfectas condiciones para el desarrollo de actividades deportivas”, explicó la institución en un comunicado

Asimismo, el club agregó que “los criterios de sustentabilidad que enmarcan al proyecto fueron también un aspecto que se consideró en la determinación”.

“Hacemos historia”

El estadio San Carlos de Apoquindo cerró sus puertas el 20 de agosto pasado para dar paso a una ambiciosa remodelación. Un proceso de modernización que permitirá al club aumentar el aforo de su recinto a los 20 mil espectadores.

En esa línea, el presidente de Cruzados Juan Tagle destacó el nuevo campo de juego. Así también, el máximo dirigente explicó cuáles fueron las referencias para tomar esta inédita resolución.

“Seguimos haciendo historia con la modernización de nuestro estadio al resolver que la cancha tendrá la superficie sintética más moderna que se haya visto en el país y en Sudamérica. El ámbito futbolístico siempre será lo primordial de nuestra gestión por lo que previamente visitamos canchas en Brasil y Europa para conocer las mejores tecnologías disponibles a nivel mundial”, advirtió el mandamás del equipo de la franja.

En la misma línea, Tagle adelantó que “la superficie que tendrá el Nuevo Estadio de la UC es similar al campo de juego del Botafogo (Olímpico de Río de Janeiro en Brasil). Nuestro estadio tendrá la versión más moderna y de última generación”.

Además, el timonel del equipo agregó que esta nueva cancha principal será utilizada por todos los estamentos del club, desde el fútbol de las divisiones inferiores hasta el equipo femenino.

“Lo positivo es que se podrá jugar de local, se use o no la cancha para otros deportes o actividades durante la semana. Nuestro estadio podrá ser usado de manera frecuente por el fútbol formativo, femenino e incluso albergar encuentros internacionales de otros equipos chilenos que no cuenten con un recinto para ejercer su localía”, recalcó Tagle.

Sustentabilidad

Una de las principales razones para tomar esta determinación se basó en la sostenibilidad del proyecto y la mantención del buen estado del campo de juego, todo por un período más prolongado de acuerdo con el nuevo proyecto.

“El nuevo estadio de la UC contará con una cubierta que hará más compleja la entrada de la luz solar y con eso, la correcta mantención de un césped natural. Asimismo, Chile es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático y de un alto riesgo hídrico, con una sequía en ciernes en el área metropolitana”, aseguró el club de la franja.

Una tecnología que ya cuentan otras instituciones internacionales como el Mercedes Benz Stadium de Atlanta Falcons de la NFL; el estadio Lumen Field, en Seattle, usada por los Seattle Sounders o la del Gillette Stadium, en Boston, Estados Unidos, que utiliza el equipo de los New England Patriots del fútbol americano.