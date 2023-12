A fondo con Juan Tagle: “Yo duermo tranquilo, porque no oculto nada; no me he enriquecido con el fútbol”

Juan Tagle se sirve un agua y un café. Son las 8.30 del día lunes y el presidente de Cruzados se apresta a repasar una temporada que lo tuvo por segundo año consecutivo lejos del protagonismo esperado. Universidad Católica se metió en la última fecha en la Copa Sudamericana. Su gran orgullo, sin embargo, lo deja en claro cada vez que habla del nuevo estadio que está construyendo la UC.

¿Cuál es el balance de la temporada?

Es un balance relativamente insatisfactorio. No logramos nunca cuajar un equipo que se viera consolidado, que se viera regular. Armamos un plantel bastante cercano a lo que nos habíamos propuesto a principio de año con el técnico. Sabíamos que nos había faltado una pieza al medio. Estábamos ilusionados, pero el equipo no rindió a la altura de lo que esperábamos. Hubo buenos partidos, pero partidos decepcionantes. Nos fue mal en los clásicos...

A mediados de año se va Ariel Holan por los malos resultados...

Llegamos a acuerdo de salida con Ariel, amistoso, pero es algo que uno nunca quisiera. Fue algo insostenible, el propio técnico sintió que no le estaba llegando al equipo. Ahí fuimos a buscar a Nico (Núñez), y a él también le costó porque no armó el plantel. Terminamos logrando el objetivo mínimo clasificando a la Copa Sudamericana. No hicimos una cena de celebración, pero se terminó con optimismo, ratificando a Nico.

¿Estuvo en duda la continuidad de Núñez?

No, pero había una evaluación a final del torneo, él lo tenía claro. Si el equipo terminaba jugando muy mal, perdiendo los últimos tres partidos, no sé cuál hubiese sido el resultado de la evaluación. Eso fue rápido al ver que el equipo subió su nivel.

Pero en resultados le fue peor que Holan. ¿A Núñez lo sostuvo la clasificación a la Sudamericana?

Es verdad, pero nosotros siempre tuvimos claro que no era justo evaluar a este cuerpo técnico con este saldo de torneo porque este plantel no lo armó él. Era un equipo golpeado, Nicolás lo dijo. Mostró buen funcionamiento, subió el nivel de jugadores, reconstruyó el espíritu del equipo.

¿Su autocrítica? ¿Se invirtió menos?

No, no se invirtió menos. La autocrítica va en que quizás no logramos un entendimiento adecuado con el cuerpo técnico sobre el plantel que tenía que conformarse. Quizás hubo un plantel algo desequilibrado. Hubo jugadores que, en conjunto con el cuerpo técnico, trajimos y no tuvieron el rendimiento esperado. Después cada uno tiene su responsabilidad: está la dirección, cuerpo técnico y jugadores. A los jugadores y cuerpo técnico les damos todas las condiciones, cumplimos todos los compromisos. No se conformó un buen plantel y ya van dos años que va ocurriendo eso.

¿Se siente cuestionado?

Me siento cuestionado como siempre un dirigente se sentirá cuando los resultados deportivos no se le dan. No me siento cuestionado al interior de Cruzados. Siento un trabajo muy cohesionado del directorio y la comisión fútbol. Las decisiones son colectivas. En ese sentido, todos entienden que en el fútbol hay ciclos, no siempre se está arriba. Me siento cuestionado por nuestros hinchas, pero es parte del juego. Pero no hay que quedarse con las redes sociales, porque eso está exacerbado. En el estadio, en la calle, sigue habiendo una súper buena recepción. En redes sociales es más tóxico.

Usted es bien asiduo a las redes sociales…

Sí.

Y en las redes sociales lo criticaban mucho y pedían harto su renuncia. ¿Lo pensó?

No, en ningún caso. Hay una técnica muy buena en twitter que es silenciar.

También está la opción de bloquear…

Sí, pero lo trato de evitar porque la persona se da cuenta. He bloqueado cuando la persona me insulta o cuando es muy mala leche. En las redes sociales se las saben todas. Armarían siempre el plantel campeón, traerían a los mejores jugadores que se pueden traer, tendrían el estadio terminado.

¿Se busca en las redes sociales para ver qué dicen de usted?

Me reenvían cosas. A veces me busco para ver cómo se reaccionó frente a una noticia. Pero no es sano. Estoy tratando de bajar la dosis porque en las redes sociales uno era el ídolo y el mismo que te idolatraba, ahora te mata. Yo duermo muy tranquilo, porque no oculto nada, no tengo ningún interés extraño, no me he enriquecido con el fútbol.

FOTO: Andrés Pérez.

¿El estadio es justificación para cualquier mala decisión que toman?

No, en absoluto. Lo que sí es que la falta de nuestra cancha ha tenido un impacto deportivo. No es excusa, es una realidad. En San Carlos nos hacíamos fuertes, en los clásicos, por ejemplo. En un principio, el Santa Laura lo íbamos a usar solo nosotros y ellos (U. Española). A último minuto apareció la U. No es contra la U, pero sentimos que la cancha se estaba sobrecargando. Fue una dificultad adicional. Al final la cancha del Santa Laura mejoró harto su nivel, y esperamos que este año 2024 nos acompañe más todavía la gente.

¿El hincha de la UC dejó de acompañar al equipo porque se volvió exitista?

Eso sí ha sucedido. Yo nací el 67 y el primer título que vi fue el 84. Desde que empecé a ir al estadio, a los siete u ocho años, uno no estaba ni cerca de ser campeón. La Católica no era un equipo que era campeón regularmente, le costaba mucho. Estos cuatro títulos seguidos generan un exitismo que es natural, pero que tiene que ser trabajado. Hay que estar en las buenas y en las malas. Hay una parte de eso, otra parte de que te mueven el estadio, y otro con el tema de la violencia que espanta a los hinchas.

¿Le exigieron explicaciones al Tati Buljubasich por el plantel desequilibrado?

Sería absurdo exigir, porque todas las decisiones son compartidas.

Pero Buljubasich es el responsable de los fichajes del equipo...

Sí, por supuesto. Él hace una autocrítica. Sabe que él tiene la primera responsabilidad. Pero todas las decisiones son compartidas. Hay que ver qué errores cometimos. Tampoco la idea es apuntar a jugadores en específico. Ahora, así y todo, nuestro plantel tendría que haber estado más arriba de la tabla. A mí nadie me va a decir que tenemos peor plantel que Cobresal, Huachipato, Coquimbo, o que Palestino. Y esos equipos estuvieron más arriba.

¿El Tati nunca renunció por la campaña?

No, nunca renunció.

¿Se viene una poda en el plantel?

Puede haber salida de jugadores. Anunciamos la salida de Rovira, Burdisso, Nieto y Peranic. Y se está conversando con otros.

¿Qué pasará con Ignacio Saavedra?

Hay una conversación para saber lo que quiere hacer. Está en sus manos la situación.

¿Se contratará a Nicolás Castillo tras el altercado que sostuvo con un profesor de básquetbol de la U que lo acusa de agresión?

Estamos evaluando. Lamento mucho el incidente y espero se pueda arreglar. Tiene que haber un gesto del Nico ahí. Si no saca ese incidente, que probablemente no es como se cuenta exactamente... pero no me quiero meter yo ahí. Nicolás debe hablar.

¿Si no aclara el incidente no llega a la UC?

No, no he dicho eso. Eso es parte de una evaluación. Pero sería importante que lo aclare. Si cometió un error, que lo reconozca. Si tiene otra versión, que la diga.

¿Este tipo de incidentes le hace mal al club?

Sí, le hace mal al club, le hace mal a él. Él tiene que aclarar. Había entrenado bien.

¿No le da miedo ganarse un problema?

El fútbol no es fácil. Cada jugador tiene su historia. En Católica ha habido historia de jugadores que son difíciles de manejar y han traído alegrías. Sabemos que no solo vamos a tener a los niñitos buenos. Es un jugador formado en casa, hizo todo acá. También hay una responsabilidad, nosotros lo formamos. Nos dio muchas satisfacciones. Hay que tomar la historia completa.

¿Busca que Zampedri se retire en la UC?

No lo voy a retirar yo. Lo único que le puedo decir es que queremos que siga los próximos dos años jugando en Católica, que le siga yendo tan bien. Queremos que sea nuevamente goleador, que supere el récord histórico de goles en la UC.

¿Le obsesiona que le quite el récord a Rodrigo Barrera?

No es que se lo quite a Chamuca. Barrera es un tremendo jugador, que se siente más identificado con otro club. ¿Por qué sucede eso? No sé, yo no era dirigente en esa época. No es un tema con él, pero Fernando ha logrado un tema de identificación muy fuerte con el club frente a otro goleador histórico que se manifiesta más cercano a otro club. No es algo contra Rodrigo Barrera, es algo pro Fernando Zampedri.

¿En qué va la construcción del estadio?

En diciembre esperamos llegar al 50% de avance. Va con todos los desafíos propios de una construcción de esta envergadura, pero avanzando bien. Si nosotros pensábamos que lo íbamos a lograr a mediados del próximo año, esto se va a atrasar un poco para mediados del segundo semestre o de ahí hacia adelante. En costos ha estado bastante controlado. Tenemos el financiamiento conseguido a través de la colocación de bonos que se hizo, del aumento de capital. Hicimos una emisión de bonos convertibles, que son 150 mil UF más. Tenemos el contrato con Claro, en un contrato inédito en el fútbol chileno, a 20 años, a cambio de casi US$40 millones. Y todas nuestras empresas que están apoyando.

Toma aérea del estadio de la UC. Foto: AgenciaUNO

¿Mucha pelea en la interna de Cruzados durante el proceso?

No, para nada. Hay tensión porque todos sabemos que en las construcciones hay riesgos, se puede sufrir atrasos, imprevistos. Eso genera preocupación y tensión. De repente hay alguna discusión en el directorio de cómo abordar un tema con la constructora, ese tipo de cosas. Se generan discusiones, pero siempre profesionales. Hay una cohesión total en el directorio.

¿Cómo no se van a presentar problemas de financiamiento en un proyecto que pasa de costar US$30 millones a US$ 50 millones?

Sí, pero hay muchos ingresos que están asociados al dólar o la UF. Esos aumentos en dólares tienen que ver con adicionales que decidimos ejecutar y por eso fuimos a ese bono convertible. Es un desafío el financiamiento también. Estamos en la habilitación de los boxes, el tener un operador que participe en el negocio. Este proyecto nos hará sufrir, el 2024 será intenso, pero está avanzando bien.

¿No se está hipotecando el club?

No, aparte que no podríamos. Todas son fuentes de financiamiento propias del estadio. Lo único que sí usamos fue el monto de la venta del Canal del Fútbol que la destinamos al estadio, pero nada más.

¿Cómo se llamará el estadio?

No está definido. Es una decisión con Claro que se tomará antes de marzo.

¿Cuánto tiempo más se proyecta en la UC?

Mi periodo termina en abril de 2025. Hasta ahí me proyecto hasta ahora.

¿Y la presidencia de la ANFP?

No es un análisis que todavía he hecho.

Pero sí se lo han planteado en elecciones anteriores...

Me lo han pedido. Pero siempre he dicho que todo mi foco está en Católica. Me involucro en la ANFP porque creo que es una responsabilidad por ser club grande. Me imagino terminando mi presidencia en la UC y volviendo mi foco a mi carrera de abogado,

¿Qué le parece el sexto extranjero en el Torneo?

Estoy muy decepcionado con lo que pasó en el Consejo. Una decisión así debió ser trabajada, evaluada. Saber qué opinión tiene el Sifup, no porque ellos tengan que decidirlo, pero sí porque es importante saber su opinión. Fue sorpresivo, porque en el documento del borrador del directorio de las bases no venía ese cambio. Venía cinco extranjeros. Se fue mostrando los puntos que había cambios y alguien levantó la mano y dijo que quería revisar el tema de los extranjeros.

¿Quién levantó la mano?

No me acuerdo. Pero cada club tiene que hacerse cargo de sus posturas. Se aprobó sin analizar. Me parece una mala noticia y supongo que se podrá evaluar de manera más detenida. Después de esa noticia, pasó lo del Mundial Sub 20. Quizás eso da un bálsamo al fútbol. Las decisiones no se pueden tomar así, no habla bien. Una vez más se ve como que algunos actores de esta actividad son como impermeables al impacto de la opinión pública. No se entiende que de la nada se pase a seis extranjeros. ¿Cuál fue la motivación? ¿Económica? ¿Deportiva?

¿Juan Tagle manda y maneja la ANFP?

Esta votación te demuestra que no es así. No manejo ni por cerca la ANFP. Traté de impulsar un tercer torneo y nos fue mal. Soy crítico de cómo el directorio manejó el tercer torneo, se lo dije en el Consejo de Presidentes. Ahora el sexto extranjero. La ANFP es difícil de manejar. Pablo (Milad) ha tenido muchas dificultades, le ha costado mucho ejercer su cargo, ahora tiene una gran oportunidad con el Mundial Sub 20. Tiene finalmente un logro importante, pero ha tenido muchas dificultades.

Usted es cercano a Milad. ¿Lo aconseja?

Sí, pero cuesta un poco aconsejarlo. Le doy mi opinión en muchas cosas, muchas veces no me han hecho caso. El tema de cómo se comunica a la opinión pública las actividades del fútbol es muy deficiente. Eso no es solo de Pablo, viene de antes. Hay como una indolencia frente a la opinión pública que me impacta. Se comunica mal, no se explican las decisiones, se improvisa muchas veces en las declaraciones. Eso a Pablo (Milad) se lo he dicho muchas veces. Yo cuando salgo a hacer una conferencia, me preparo. En el fútbol le pasa a Pablo, a otros presidentes, se hacen respuestas en temas delicados. Está el caso Jordhy Thompson, el caso de las arqueras del fútbol femenino. Son improvisaciones en respuestas en las que uno tendría que ser muy cuidadoso. Ha hecho cosas importantes, hay mejoras en la profesionalización de la ANFP. Pero hay un tema de mal manejo de la agenda pública. También está la relación con el gobierno que ha sido difícil, súper difícil, que sufrió un daño después de la filtración de los WhatsApp, que ha costado reconstruirla. Este Mundial Sub 20 es una nueva oportunidad, pero hay muchas desprolijidades.

Los presidentes de los clubes también ayudan poco...

Sí, hay mucho egoísmo. Hay poco apoyo, poca solidaridad, se habla muy mal del fútbol. Me llama la atención que los medios a veces hablan muy mal del fútbol. Yo veía partidos y el comentarista dice “es lo más malo que he visto”. Se cuida muy poco. Es increíble lo que nos gusta, pero los mismos dirigentes, periodistas, actores, lo cuidamos muy poco. Cometemos errores comunicacionales básicos. Yo apoyo, pero sí me he tornado crítico. Tiene que haber una mejora importante en la gestión y en la comunicación o seguiremos cuesta abajo en la rodada de la opinión pública sobre el fútbol chileno.