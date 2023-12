Fernando Zampedri: un tetragoleador graba su nombre en la historia del fútbol chileno

El paso de Fernando Zampedri por Universidad Católica ha sido uno de los más fructíferos en los últimos años. Desde su llegada, en 2020, el Toro ha sabido cumplir con las obligaciones de su puesto como delantero y un poco más. A punta de goles, logra quedar en las historias de los cruzados y del Torneo Nacional.

Este año, el ariete argentino se ubicó por cuarta vez consecutiva en el tope de la lista de anotadores del Campeonato Nacional: 17 goles.

Si bien es su campaña menos anotadora en los últimos cuatro años, fue suficiente para superar a Rodrigo Holgado, de Coquimbo Unido, quien finalizó el año con 16. Esto le permitió a Zampedri volver a ser goleador de la liga chilena, objetivo que ya había conseguido en 2020, 2021 y 2022.

Ese hito se suma a otro que contribuyó al recuento final. En el duelo en el que la UC se enfrentó a O’Higgins, en Rancagua, Zampedri fue el autor de los tres goles con los que los franjeados se impusieron a los celestes, su primer triplete con la camiseta cruzada.

De paso, el Capo de Provincia se transformó en una de las víctimas preferidas del ariete argentino en estos cuatro años, con siete goles. El mismo registro tiene ante Curicó Unido y Unión Española. Más atrás, con seis, aparecen Deportes Antofagasta y Cobresal.

En cuanto a los goleros que han tenido que ir a buscar la pelota a la red tras los remates del delantero, la lista es encabezada por Fabián Cerda (6), luego están Gabriel Castellón e Ignacio González, con cinco.

Zampedri marcó en 61 partidos de Primera División. Cuando anotó, la UC ganó 39 encuentros, empató 14 y perdió ocho. En Chile solo tres futbolistas han sido goleadores en más de tres torneos: los otros fueron Eladio Zárate (4) y Esteban Paredes (6).

La nueva meta

Tras el triunfo por 3-0 contra Unión La Calera, por la última fecha del Torneo Nacional, el artillero se refirió al logro. “Estuve más atento al partido (que a la tabla de goleadores)... Después sí, lo iba siguiendo. En el momento miraba los partidos, los resultados y bueno, al final se dio”, expuso.

“Estoy viviendo tiempos muy lindos. La verdad que desde que llegué a Chile, la institución me acogió de una gran forma, me abrió la puerta de su casa, me siento muy cómodo. El trabajo y el esfuerzo que estoy poniendo día a día en esta institución, hoy da recompensa, me ponen un lugar muy privilegiado. Me quedan dos años de contrato”, valoró sobre su estadía en la UC.

Luego apuntó a las metas para 2024. Entre ellas destaca la de llegar a los 118 goles con la camiseta cruzada para así transformarse en el goleador histórico del club de Las Condes. “Como el primer día, tratando de arrancar siempre el año enfocado en el equipo, que es lo más importante, el apoyo personal se va dando”, cerró.

Finalmente, compartió honores. “Agradezco el aporte de mis compañeros a lo largo de estos cuatro años, quienes contribuyeron a este logro histórico como tetragoleador”, resaltó, volviendo a poner la mirada en las aspiraciones grupales en el tiempo que le quede para seguir haciendo historia.