Fernando Zampedri celebra su récord tetragoleador: “Estoy contento; mis compañeros son gran parte de este logro”

Universidad Católica estará en la Copa Sudamericana 2024 y gran parte de aquello es gracias a Fernando Zampedri. El delantero argentino volvió a liderar el ataque cruzado y consiguió por cuarto año consecutivo el premio al goleador del campeonato, algo nunca antes visto en el fútbol chileno.

Récord que sigue estirando el legado del ex Rosario Central en La Franja, donde además está a solo 17 goles de superar a Rodrigo Barrera como máximo goleador en la historia de Universidad Católica. Ese fue uno de todos los temas que tocó el Toro tras la victoria cruzada ante Unión La Calera.

“Estuve más atento al partido nuestro (que a la tabla de goleadores). Era muy importante ganar hoy. Las sensaciones del triunfo fueron muy buenas y al lograr entrar a la copa sudamericana, como dije antes, es un desahogó del año que tuvimos. Después sí, lo iba siguiendo. En el momento miraba los partidos, los resultados y bueno, al final se dio que salí goleador del torneo, así que muy contento por eso”, expuso el delantero del cuadro precordillerano al cerrar su participación en el Torneo Nacional.

Frase que siguió con una honesta confesión sobre cuáles eran sus pensamientos a minutos de lograr nuevamente el reconocimiento al máximo goleador del certamen nacional. “Con ganas de llegar a mi casa, de abrazar a mi gente, a mi familia, a mi señora, a mis hijos. Ellos también son parte de este logro; están todos los días apoyando en los momentos buenos, en los momentos malos. Uno se aferra mucho a la familia y bueno, esperando verlos para disfrutar con ellos”, lanzó.

“Estoy viviendo tiempos muy lindos. La verdad que desde que llegué a Chile, la institución me acogió de una gran forma, me abrió la puerta de su casa, me siento muy cómodo. Y la verdad que el trabajo y el esfuerzo que estoy poniendo día a día en esta institución, hoy da recompensa, donde me ponen un lugar muy privilegiado, y la verdad que me pone muy contento. En lo personal me quedan dos años de contrato. Seguir trabajando, seguir brindándome al 100 como el primer día, y seguir por este camino de conseguir cosas importantes con el club”, fue otra de sus declaraciones.

A TNT Sports incluso les comentó sobre su nacionalización. “Yo creo que el año que viene vamos a tener noticias positivas sobre eso”, lanzó.

Obviamente la conversación giró en torno al siguiente objetivo goleador del trasandino, quien en 2024 buscará llegar a los 118 goles con la camiseta cruzada para así transformarse en el jugador con más tantos en el club. Sobre la actitud que tendrá para conseguir aquello fue directo: “Como el primer día, tratando de arrancar siempre el año enfocado en el equipo, que es lo más importante, el apoyo personal se va dando. También déjame agradecer a mis compañeros que son gran parte de este logro. Ellos se brindan al 100 conmigo y para mí eso es un montón”, mencionó,

De hecho, sus compañeros tampoco se quedaron abajo de los festivos y varios de ellos tuvieron palabras para Zampedri en su noche de consagración. “Lo felicité ahí en el camarín. La verdad que es la primera vez que un jugador hace lo que hizo él, así que la verdad que nada más que felicitarlo y la verdad que como compañero muy contento por él. A esperar que a la vuelta se pague con un asadito”, confesó con humor César Pinares.

El Toro convirtió 17 goles en los 28 partidos que disputó en el campeonato. Si bien es su campaña menos anotadora en los últimos cuatro años, fue suficiente para superar a Rodrigo Holgado, quien finalizó el año con 16. Esto le permitió a Zampedri volver a ser goleador de la liga chilena, objetivo que ya había conseguido en 2020, 2021 y 2022.

Esos cuatro reconocimientos lo dejan solo a dos de los conseguidos por Esteban Paredes, quien a día de hoy es el jugador que más veces ha sido goleador del Torneo Nacional. La diferencia es que la leyenda alba lo consiguió en cinco torneos cortos (solo tres seguidos) y uno largo (2018).