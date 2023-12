Los dardos de Gustavo Huerta tras perder el título con Cobresal: “Algunos exfutbolistas quieren ensuciar la actividad”

Hay desazón en El Salvador. Pese a la alta expectativa que se había generado en la región de Atacama, Cobresal, que tenía la primera chance, dejó escapar el título en la última jornada del Campeonato Nacional. Luego del partido, Gustavo Huerta, entrenador del cuadro cuprífero, dio la cara y asumió que las cosas no salieron como esperaban. Sin embargo, también lanzó algunas críticas.

El estratega se lanzó contra los exjugadores que insinuaron que los rivales se dejarían perder para favorecer al cuadro nortino. “Felicito a los equipos que dignificaron nuestro fútbol, tan vapuleado y criticado. Los equipos jugaron con todo. Eso dentro de nuestra, entre comillas, pobreza futbolística muestra que el futbolista es digno y lucha independiente de su circunstancia y lo que tengan que disputar. Lo hizo Unión Española y también la U, más allá de las opiniones de algunos exfutbolistas que quieren ensuciar la actividad”, dijo.

También hizo un llamado a mantener el nivel expuesto en los encuentros del día viernes para que la jornada sabatina sea atractiva. “Las actuaciones en los últimos partidos espero que mañana se repitan. Los jugadores se entregan por completo. Quizás tienen partidos no muy buenos, pero son dignos y eso merece un elogio”, señaló.

Cobresal cayó ante Unión Española y dejó ir el título en la última jornada. Foto: AgenciaUNO

Por otro lado, aseguró que en la caída ante los hispanos se sintieron perjudicados por el arbitraje. “Se supone que el VAR por algo está, nos sentimos muchas veces favorecidos por alguna situación especial, hoy nos vimos perjudicados. Pero me carga echarle la culpa al árbitro por una determinación que toman ellos, porque a veces son a favor y otras veces en contra. En general no hicimos un buen partido para quejarnos por algo puntual”, indicó, a propósito del gol anulado a Cecilio Waterman.

También habló sobre el nivel de la competencia local, que este año ha sido duramente criticada. “Muchas veces se dice que el Campeonato Nacional es malo, que este es el peor de la historia. Claro, nosotros tenemos acceso a ver el fútbol inglés, el mejor del mundo, y si la comparación va por ahí hay que aceptar las críticas, pero es difícil porque el fútbol chileno nunca ha estado a esa altura, independiente de la época dorada y la gran generación de jugadores que nos dio alegrías, la realidad de nuestro fútbol no es esa”, aseguró.

Por otra parte, aprovechó la instancia para exponer lo que logró económicamente la campaña en cuanto a los ingresos que recibe el club. “Este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3.400.000 dólares, que algo deberá destinarse a robustecer el plantel, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Copa Libertadores y no queremos ir a pasarla mal. Yo creo que ese debe ser el pensamiento, independiente que esté yo o no”, aseveró.

Pese a esto último, la continuidad de Gustavo Huerta no está asegurada. “Quizás me estoy adelantando porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año”, explicó.