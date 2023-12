Gustavo Huerta pone en duda su continuidad en Cobresal tras perder el título en la última fecha

Ojos rojos, por las lágrimas vertidas. Rostros apenados y esa rara sensación de no encontrarle explicación a los acontecimientos. Así estaba el camarín de Cobresal, tras perder con Unión Española y ver cómo en la última fecha se les escapaba el campeonato en favor de Huachipato.

“Hicimos el esfuerzo todo el año. Fuimos punteros todo el año y que se te vaya de las manos de esta forma, nos deja malas sensaciones”, es lo primero que dice uno de los referentes del plantel minero, Alejandro Camargo.

Luego agrega que “nos vamos con sensaciones malas y súper tristes, porque se nos escapa en el final” Eso sí, Camargo sabe que en algún momento deberán encontrar el consuelo y valorar lo que hicieron en esta temporada, clasificaron directamente a la fase de grupo de la Copa Libertadores, y eso también es gracia a la guía que les da su entrenador, Gustavo Huerta.

“Por desgracia se nos escapa de las manos. El ‘profe’ habla en el camarín y nos transmite cosas positivas, porque estamos orgullos del grupo que tenemos y de lo que hicimos este año, eso nos da algo de tranquilidad”, reflexiona el volante.

¿Y cuales fueron las palabras del estratega? “Les di las gracias a los jugadores, nosotros representamos a un pueblo de mucho esfuerzo como son los mineros y eso de los trato de impregnar a los jugadores”, revela Huerta y añade que “representamos a gente de esfuerzo que entra a la mina y no sabe si saldrá, por eso les dije lo orgulloso que estaba d ellos por lo que entregaron en todo el año”.

Pero su discurso no alcanzaba. La tristeza se respiraba en el reducto de los hispanos. Dependían de sí mismos, pero no supieron bajar su segunda estrella. “Es difícil asimilar esto. Es un golpe fuerte. El ‘profe’ Huerta nos transmitió tranquilidad y nos dijo que estaba orgulloso de lo que habíamos hecho este año”, insistió Cristopher Mesías.

Más, eso también puede ser una decepción, porque Huerta no sabe si continuará en El Salvador. “No lo tengo claro. Siempre he manifestado que me siento uno más en Cobresal, pero las conversaciones que hemos tenido, no han llegado a ningún acuerdo”, concluyó el DT.