Tendrá que jugar fase previa de Libertadores: Colo Colo supera a Curicó Unido pero se queda sin el Chile 2

Colo Colo llegó al último duelo del Campeonato Nacional sin chances de ser campeón pero con mucho en juego. Los albos necesitaban ganarle a Curicó Unido y esperar resultados para conseguir el Chile 2, puesto que los dejaría en fase de grupos de la Copa Libertadores y con un premio monetario de tres millones de dólares.

Lamentablemente para los dirigidos por Gustavo Quinteros aquello no se concretó. Los albos hicieron la tarea al celebrar por 0-1 ante los curicanos, pero la victoria de Huachipato, los dejó sin premio. Cierran el torneo con 54 puntos, en el tercer puesto y solamente con la clasificación a la ronda previa de la Libertadores.

Pese a la victoria, el partido evidenció una vez más los problemas que dejaron al Cacique sin título este 2023. En la primera parte por ejemplo, tenían la pelota pero no hacían daño. No aprovechaban las oportunidades y muchas veces la constante posición no podía traducirse en avances concretos. Ni siquiera lo lograba ante el ya descendido Curicó Unido, quien en su despedida de la Primera División apareció con un híbrido entre jugadores consolidados y jóvenes que habían tenido pocos minutos a lo largo del torneo. Entre los titulares estaban Dilan Acevedo (2 partidos en el campeonato) y Cristian Bustamante (3), mientras que en la banca todos eran canteranos.

Tan evidente fue la necesidad de cambios, que en el entretiempo Gustavo Quinteros decidió sacar a Leonardo Gil para que ingresara el juvenil Leandro Hernández. Medida que ayudó a encontrar más fluidez al Popular, quien además en el 57′ quedó con ventaja numérica en la cancha. Una plancha de Matías Cahais le valió la roja luego de que Ángelo Hermosilla (quien se retiraba del profesionalismo) la revisara en el VAR.

Superioridad en la cancha que se vio traducida en el marcador apenas cinco minutos después de la expulsión. Como Colo Colo no podía entrar con claridad al área rival, Erick Wiemberg se animó desde distancia y rompió la paridad. Gran anotación del lateral albo, quien termina contrato a final de temporada. En el post partido dejó claro su deseo de continuar en 2024.

La última media hora de partido mantuvo la tónica de la segunda parte. Colo Colo siguió siendo más profundo e incluso probó mucho más, pero no hubo cambios en el marcador. Todo quedó 0-1 para los albos, quienes se llevan los tres puntos de la séptima región pero no consiguen asegurar el bono de 3 millones de dólares por ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Para conseguir aquello, deberán ganar en la fase previa.