“La fortuna estuvo del lado de la Selección”: prensa argentina ningunea a la Roja y festeja el sorteo de la Copa América

La noche de este jueves se efectuó en Estados Unidos el sorteo de la Copa América 2024, la cual tendrá como sede ese país. La suerte determinó que Chile formará parte del Grupo A de la competencia, el que también integrarán el campeón defensor Argentina, Perú y Concacaf 5. Este último rival saldrá de un duelo que medirá a Canadá ante Trinidad y Tobago, dos selecciones con un nivel muy distinto. Los norteamericanos fueron mundialistas en Qatar 2022 y tienen a futbolistas en la primera línea europea, mientras que los caribeños han transitado por la intrascendencia durante más de 15 años: sólo en 2006 clasificaron a la Copa del Mundo y su rendimiento en la Copa de Oro no ha destacado.

Las reacciones tanto en Argentina como en Perú tras este sorteo fueron diversas. La prensa que cubre a la albiceleste, en su mayoría, quedaron conformes con las selecciones que enfrentarán. Algunos, incluso, hasta lo festejaron. “Por qué fue un buen sorteo para la Selección Argentina, con rivales en crisis”, tituló TyC Sports. Dentro del artículo, fueron críticos: “Lejos quedó ‘la generación dorada’ aunque su máxima figura sigue siendo Alexis Sánchez, que logró una gran reinvención de su juego a sus 34 años, en búsqueda de aun de apariciones de jugadores jóvenes que puedan tomar las riendas de un equipo cuyo potencial se ve limitado por la falta de recambio y el inevitable paso del tiempo en sus máximos referentes como el ya mencionado Sánchez, Arturo Vidal y Gary Medel”.

Por su parte, Diario Olé también sacó cuentas alegres luego de la ceremonia: “Las bolillas beneficiaron al campeón defensor. Porque no sólo ha evitado cruzarse contra los equipos que están en zona de clasificación a la próxima Copa del Mundo: los poderosos Conmebol además irán por la otra llave del cuadro final ante una hipotética clasificación a cuartos”.

Clarín, en tanto, recuerda lo ocurrido en la Copa América Centenario 2016, ganada por Chile en los penales, y ven una oportunidad para “tomarse revancha del equipo transandino”. “La Roja no atraviesa su mejor momento y aunque todavía tiene a Alexis Sánchez como representante de la generación dorada que se quedó con las Copa América de 2015 y 2016, el plantel todavía no se asentó con el necesario recambio generacional. No logró la clasificación al Mundial de Qatar y en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo 2026 marcha octavo”, agregaron.

En Perú es un grupo de la muerte

Una visión completamente distinta tuvieron los medios de comunicación peruanos, el otro rival sudamericano que tendrá la Roja en el Grupo A. RPP publicó: “Perú en el Grupo de la Muerte: se enfrentará a Argentina y Chile en la Copa América 2024″.

En la misma línea, en La República escribieron: “Perú y su duro grupo en la Copa América 2024″. “La selección peruana integra el Grupo A con Argentina, Chile y el ganador entre Trinidad Tobago y Canadá”, complementaron.