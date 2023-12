Cobresal y Huachipato van por la gloria: el choque de modelos de administración que define al campeón del fútbol chileno

Llegó la hora de la verdad para Cobresal y Huachipato, los dos únicos aspirantes al título del Torneo Nacional 2023. A partir de las 18.00, ambos elencos disputarán sus respectivos partido con la vista puesta en el otro. Los mineros aventajan por dos puntos a los acereros, por lo que la única opción para que los de Talcahuano festejen su tercera corona sería venciendo en su duelo como local ante Audax Italiano y que los de El Salvador caigan en su visita a Unión Española en Santa Laura. Si el equipo de Gustavo Álvarez ganan y los de Gustavo Huerta empatan, habrá definición.

Ambos elencos han sido los mejores del campeonato y hace 35 años que no sucedía que ni Colo Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica estaban en la discusión del título en la última fecha. Además, los dos aspirantes a la corona representan a modelos de administración deportiva totalmente opuestos, ya que la institución del cobre es una corporación deportiva desde 2006, cuando se promulgó la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, mientras que los siderúrgicos tomaron el camino de transformarse en SADP.

Diversificación minera

David Agüero, presidente de Cobresal, explica el éxito de este modelo en el club. “Somos una corporación sin fines de lucro y, en consecuencia, creo que muchas cosas se hacen doblemente más difícil de conseguir. Dentro de ello, nuestro modelo de negocio apunta principalmente a ingresos proporcionados por TNT. Cuando entramos como dirigencia, este monto representaba el 85% de nuestros ingresos, pero nosotros tenemos que apuntar a que esto sea menor. Y actualmente eso es cerca de un 70%”, sostiene.

El timonel explica que han podido diversificar y encontrar nuevas fuentes de ingreso. “Esto se refleja principalmente con auspicios de empresas, además de los socios, que si bien es cierto no es una cantidad muy mayoritaria, también es importante, y hemos potenciado nuestra área comercial relacionada con tiendas de venta de productos nuestros, tanto online como físicas”, apunta.

En cuanto a la relación con Codelco, Agüero comenta que desde 2015 la institución no recibe aportes directos de Codelco. “No obstante, nosotros siempre vamos a tener un aporte relacionado con la infraestructura. Me refiero por ejemplo al estadio, a la sede, y a temas logísticos, pero son aportes, si bien es cierto, son muy importantes desde el punto de vista operativo”, puntualiza.

Eso sí, la apuesta a largo plazo está en las series menores, donde también realizan un importante trabajo social en Puente Alto, donde reciben a más de 400 jóvenes de diversas categorías. “Nuestro verdadero ingreso de mediano y largo caso está referido a nuestro fútbol joven. Creo que, no sé si los demás clubes lo harán, pero estamos convencidos de que el día de mañana jugadores jóvenes van a poder ser parte de un plantel profesional, como ocurre con nuestro arquero Alejandro Santander, y que eso nos permite inevitablemente bajar nuestra planilla y de alguna u otra manera también generar ingresos para nuestra institución”.

Finalmente, el dirigente destaca como eje el trabajo de scouting internacional que hoy realizan: “Tenemos una oficina técnica deportiva que nos permite capturar jugadores a un valor inferior y después generar un patrimonio. Un ejemplo de ello es Franco García y también Lucas Di Maio”.

El plan de acero

Huachipato siguió el camino opuesto al de su rival por el título: se convirtió en sociedad anónima deportiva, cuya participación está dividida en un 49% de acciones del Club Deportivo Huachipato, un 50% por suscribir y un 1% del empresario Victoriano Cerda, quien ejerce como presidente.

La institución se ha caracterizado por una fuerte apuesta en las divisiones menores, continuando una tradición anterior a su transformación administrativa ocurrida en 2014. De hecho, actualmente más del 70% del primer equipo está formado por canteranos. Además, se ha nutrido de figuras extranjeras jóvenes, que le han permitido capitalizar millonarias ventas, lo que demuestra también la fortaleza en su trabajo de scouting.

Entre las grandes ventas realizadas, están las de los venezolanos Rómulo Otero y Yeferson Soteldo, dejando millonarios ingresos para el club. Asimismo, cuenta con infraestructura propia, como el moderno estadio CAP, que reemplazó al viejo recinto de Las Higueras.

Asimismo, este año los resultados deportivos han sido mucho mejores después de dos temporadas muy discretas, sobre todo la de 2021, cuando el equipo descendió deportivamente, pero se salvó por la resta de puntos a Melipilla. De la mano de Gustavo Álvarez, el equipo vuelve a brillar, respondiendo justamente a los ejes de la institución. De hecho, el entrenador argentino es seguido desde la capital por Colo Colo y Universidad de Chile.

“Son simplemente rumores, tengo la costumbre de no desenfocarme jamás en medio de una temporada. Estoy cien por ciento mentalmente, físicamente, espiritualmente en Huachipato y la importancia de este desenlace. No me detengo a atender rumores, sería una pérdida de tiempo”, expresó el DT en la víspera del partido más importante del último para Huachipato.