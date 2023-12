Golpe letal para Santiago City: recibe suspensión de tres años por censura a la prensa y amenazas

Santiago City recibió un golpe letal para su incipiente camino en el fútbol. La Comisión de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) determinó una durísima sanción en contra del cuadro metropolitano, luego de abrir una investigación para indagar si de parte del City se impidió el desempeño de la prensa en el partido ante Deportes Colchagua y si se habría realizado el corte de cables a los medios de comunicación que iban a cubrir dicho partido para evitar su trabajo.

La Comisión resolvió sancionar con tres años de suspensión al club Santiago City, extinguiendo sus objetivos de profesionalización en el mediano plazo. El Oficio N° 326/2023, en el cual se conoce el castigo, está firmado por el presidente Pedro Morales y el secretario Juan Carlos Silva.

El documento señala que “para efectos de la decisión a tomar por parte de esta Comisión resulta fundamental el informe de los oficiales de turno, dado su carácter de prueba oficial que les otorga la calidad de presunción de veracidad respecto de los hechos en dichos informes se señalen”. No se acredita que algún miembro de Santiago City haya sido responsable del corte de cables, sin embargo sí se confirma que no le permitieron trabajar a la prensa asistente al encuentro.

“Los informes de los oficiales de turno e incluso los videos allegados a esta Comisión permiten dar por acreditado que el club Santiago City por medio de su presidente, quien tiene sanciones de inhabilidad vigentes, impidió el trabajo de los medios de comunicación, sin considerar la comunicación u oficio N° 268/2023 emanado desde la Tercera División de la ANFA en donde se comunica a las instituciones participantes de la División que este año las transmisiones tanto televisivas como radiales son liberadas”, señala el oficio.

“Asimismo, los medios de prueba citados precedentemente permiten también dar por acreditado que el club Santiago City por medio de su presidente, quien tiene sanciones de inhabilidad vigentes, amenazó al oficial de turno, a quien le señaló junto con ratificar que estaba impidiendo el trabajo de la prensa, lo siguiente: “Flaco, no compliquemos las cosas, si no quiero que no entre nadie, no entra nadie. O quieres tener problemas?”, cuestión que se tiene especialmente presente para la decisión de esta Comisión”, se añade.

Si bien el equipo implicado emitió sus descargos a través de un escrito, con fecha 14 de noviembre, la Comisión plantea que eso no permite desacreditar lo que prueban los videos y lo informado por los oficiales de turno. Este castigo, que deja al club capitalino exonerado hasta finales de 2026, se puede apelar.