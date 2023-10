La violencia llega a la Tercera A: la golpiza que sufrió el juez en la victoria de Santiago City sobre Provincial Ranco

El fútbol chileno vuelve a vivir una situación insólita. Durante la jornada de este sábado, concretamente en el duelo entre Provincial Ranco y Santiago City, se protagonizó un hecho vergonzoso.

El conjunto capitalino se impuso por la cuenta mínima ante los Milenarios de la Unión. Todo indicaba que sería un duelo común de la Tercera A, sin embargo, no fue así y ocurrió una situación repudiable

Parte de la hinchada local decidió saltar al terreno de juego del estadio Carlos Vogel Meyer. Ahí, los fanáticos optaron por descargar su rabia y actuaron en contra de los árbitros del cotejo. De hecho, un par de hinchas encararon directamente a los réferis del duelo.

La situación continuó escalando y terminó escapándose de las manos. Un hincha realizó una cobarde acción y golpeó con un objeto contundente a uno de los jueces de línea. El impacto en su rostro significaría un abundante sangrado en su frente.

No obstante, los hechos no terminarían ahí. La hinchada local se descontroló y se manifestó en el recinto deportivo. Esto provocó que el plantel de Santiago City y el cuerpo arbitral no pudiera abandonar la zona. El bus de la visita no pudo salir del lugar e incluso terminó siendo apedreado. Estuvieron cerca de dos horas encerrados en sus respectivos camarines luego de un violento actuar de la parcialidad de Ranco.

El hecho siguió agudizándose. Según los informes de Carabineros, el GOPE debió llegar al lugar para intervenir y calmar a la hinchada local que, incluso, llegó hasta cortar las calles aledañas al estadio con barricadas.

En ese sentido, a través de un comunicado de prensa, la Municipalidad de La Unión condenó lo acontecido. Además, aseguraron estar en contacto con las fuerzas policiales y personal de Seguridad Pública para recabar la información necesaria.

“Hacemos un llamado a la comunidad a tomar los debidos resguardos y en caso de tener información sobre los autores de estos actos delictuales a proporcionarlos a través del teléfono Denuncia Seguro *4242 o 133 de Carabineros. Al contar con mayor detalle de la real magnitud de los daños, daremos a conocer a la comunidad los balances de una jornada que esperamos nunca más se vuelva a repetir en la comuna”, señalaron el escrito oficial.

Además, el municipio afirmó estar en proceso de solicitar, en el plazo más breve posible, una reunión con la Delegación Presidencial y la directiva de Provincial Ranco, con el propósito de definir medidas concretas para definir situaciones similares que puedan acontecer en el futuro.