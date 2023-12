“El dinero ha pesado”: Jon Rahm pone en jaque al PGA tras fichar en el LIV Golf de Niemann y Mito por un histórico contrato de US$ 550 millones

Jordan Spieth lo había adelantado esta semana: “Jon Rahm es uno de los mayores activos que tenemos en el PGA Tour, no sería muy bueno para nosotros su partida”. Declaración con tintes de preocupación, que en menos de 48 horas se ha transformado en realidad. El español, dos del planeta y reciente ganador del Masters, deja al tour norteamericano y ficha por el LIV a cambio de 550 millones de dólares.

Ahí lo esperarán Mito Pereira, Joaquín Niemann, Phil Mickelson, Brooks Koepka, Cameron Smith y Dustin Johnson, entre otros. Nombres del peso en el mundo golf, pero que a día de hoy están lejos de tener el efecto del vasco, tanto en el mercado como en el juego. Rahm abandona el PGA en uno de los mejores momentos de su carrera, como campeón defensor del Masters de Augusta y con apenas 29 años. Un rostro estelar que cautiva portadas y gana trofeos. Una máquina de generar interés, que ahora está del lado árabe.

Por eso su cambio es un apretón fuerte para el tour norteamericano, quien pese a haber firmado la paz con el LIV hace unos meses, sigue inmerso en negociaciones con los de Medio Oriente para ver qué caminó tomará el golf en 2024. ¿Los jugadores del LIV podrán participar del PGA? ¿El moderno tour entregará puntos? ¿Habrá torneos en tierras árabes? Son algunas de las preguntas que están sobre la mesa y que ahora deberán tener en consideración al español. No hay dudas que perder al nacido en Barrika en 2024 será más duro para el PGA que haberse quedado sin Lefty en 2022.

¿Cómo lo convencieron? La flexibilidad en el calendario, el rol que tendrá en su nueva casa y el dinero, eso es una obviedad. De hecho, el contrato del español será por cerca de 550 millones de dólares por los próximos cinco años. Uno de los acuerdos más grandes de la historia y que podría dejar a Rahm, sumando patrocinios y premios metálicos, como el atleta mejor pagado del planeta.

El rumor se había disparado en las últimas semanas y fue finalmente el europeo quien salió a decir la verdad. En una aparición en FOX News, y usando una chaqueta con el logo de la liga, lanzó la bomba: “Oficialmente me he unido al LIV Golf”, comentó.

Minutos después apareció una entrevista exclusiva que realizó con Marca, donde explicó de manera más extensa su decisión de cambiar de circuito. “No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años. La principal razón ha sido la sensación de poder pertenecer a un equipo”, comentó.

De igual manera, expuso su optimismo de cara a los siguientes años, donde dirá presente en todos los majors gracias a sus resultados de las últimas temporadas. “Entiendo que hay gente que no esté muy contenta, pero mi ética de trabajo no cambia. Quiero seguir persiguiendo cosas y tener siempre la sensación de estar creando historia. Y mi objetivo es seguir persiguiendo récords. Afortunadamente el Masters casi podré jugarlo de por vida, el US Open hasta 2031 y los otros dos por lo menos cinco años más”, señaló.