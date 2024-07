Joaquín Niemann cierra una amarga participación en el The Open con otra difícil jornada

Joaquín Niemann vivió un extraño fin de semana en el Abierto Británico, que se juega en los pastos del Royal Troon en Escocia. De no ser por los fatídicos hoyos 8 y 11 del viernes y sábado, respectivamente, el golfista chileno hubiese llegado a la última jornada peleando por su primer major. Sin embargo, esos dos quíntuples bogeys lo terminaron relegando al puesto T58 de la clasificación.

Si bien pudo recuperarse del mazazo de la segunda ronda con un cierre espectacular, en la tercera jornada no corrió la misma suerte. Esta vez el error lo desmoronó y no pudo repuntar. Peor aun, siguió hundiéndose en la clasificación en condiciones climáticas difíciles, y el último día fue solamente para terminar de la manera más correcta posible el The Open.

El comienzo de la ronda dominical fue alentador para el talagantino. Un birdie en la tercera bandera le dio un sabor un poquito más dulce. No obstante, eso cambió rápidamente. Un doble bogey en el hoyo seis revivió los fantasmas de las jornadas anteriores. Así fue como luego en el ocho, nueve y diez, las cosas empeoraron, debido a dos bogeys y un doble bogey, respectivamente.

Después, entre el 11 y el 16 recuperó la regularidad, haciendo par en cada uno de ellos, un nuevo error en el 17 lo relegó más. El birdie en el 18 fue un pequeño consuelo para una jornada agria, que cerró uno de los fines de semanas más extraños para el pupilo de Eduardo Miquel, quien de todos modos ha tenido una gran temporada en el LIV y en los circuitos en que ha participado en busca de puntos para el ranking mundial.

La corona fue para el estadounidense Xander Schaufelle, quien se impuso con -9, superando por dos impactos a Justine Rose y Billy Horschel. De este modo, el actual campeón olímpico sumó su segundo major de la temporada y el segundo de su carrera tras haber obtenido el PGA Championship.

La deuda en los majors

A pesar de tener un gran nivel en su carrera y haber ganado títulos en el PGA y en el LIV, entre otros circuitos, Niemann sigue teniendo como asignatura pendiente mejorar su desempeño en los majors. Su mejor resultado sigue siendo el 16º lugar obtenido en el Masters de Augusta del año pasado. De ahí anota un puesto 22 en el mismo certamen y un 23º en el US Open de 2020 y en el PGA Championship de 2022.

Si la estadística se reduce al Abierto Británico, la actuación de este fin de semana es similar a otras que tuvo en este certamen. De hecho, en 2021 fue 59º y en 2022 fue 53º. Mientras que en 2019 y el año pasado ni siquiera pudo superar el corte.

El próximo desafío para Joaco será la fecha del LIV Golf en Reino Unido, a partir de este viernes. Luego de ello, participará en los Juegos Olímpicos de París, donde es una de las grandes esperanzas de medalla del Team Chile.