Hace historia: Fernando Zampedri se convierte en el primer tetragoleador del fútbol chileno

Fernando Zampedri hace historia en Chile. El ariete de Universidad Católica logra por cuarto año consecutivo ubicarse al tope de la tabla de goleadores del Campeonato Nacional. Desde su llegada al país, el argentino siempre ha sido el máximo anotador de la competencia. En tres ocasiones se impuso en solitario, mientras que en 2021 compartió el liderato de goleo con Gonzalo Sosa, que militaba en Deportes Melipilla en ese entonces.

El transandino sigue marcando hitos. En más de una ocasión ha manifestado su deseo de transformarse en el goleador histórico de la UC. Este año dio un paso gigante en ese afán, al superar la barrera de las 100 dianas. Zampedri ha sido uno de los pocos nombres en el club de Las Condes que no ha bajado su rendimiento después del histórico tetracampeonato. Incluso en los últimos dos años (que han sido negativos en lo colectivo) mantiene sus grandes cifras.

Arribó a Santiago a inicios de 2020 y respondió desde el inicio. En su debut por Primera División anotó. Fue ante Santiago Wandererers en Valparaíso. Ahí comenzó un romance con las redes nacionales que parece no estar cerca de culminar. Actualmente es el capitán de la plantilla estudiantil. Tomó aquel rol luego de la convulsionada salida de Matías Dituro, a mediados de temporada.

Torneo Goles Zampedri Partidos jugados por Zampedri Goles totales UC 2020 20 32 65 2021 23 29 65 2022 18 29 41 2023 17 28 48

Superando vallas

En Chile solo tres futbolistas han sido goleadores en más de tres torneos. Fernando Zampedri (4), Eladio Zárate (4) y Esteban Paredes (6). En el caso del ex Colo Colo fue en cinco torneos cortos y uno largo. El paraguayo, en tanto, logró ser el más convertidor, pero la cuarta no fue consecutiva.

Torneo Año Jugador Club Goles Nacional 1967 Eladio Zárate Unión Española 28 Nacional 1968 Eladio Zárate Unión Española 32 Nacional 1969 Eladio Zárate Unión Española 22 Nacional 1971 Eladio Zárate Universidad de Chile 25

Luego están los futbolistas que lo lograron en tres ocasiones. En ese listado aparecen Carlos Campos, Óscar Fabbiani, Carlos Caszely y Rubén Martínez. Todos ellos lo lograron el certámenes de dos semestres.

Jugador Veces goleador Clubes Esteban Paredes 6 Colo Colo (5) y Santiago Morning (1) Fernando Zampedri 4 Universidad Católica Eladio Zárate 4 Unión Española (3) y Universidad de Chile (1) Carlos Campos 3 Universidad de Chile Óscar Fabbiani 3 Palestino Carlos Caszely 3 Colo Colo Rubén Martínez 3 Colo Colo (2) y Cobresal (1)

En busca del premio grande

Hace algunos meses, la UC anunció la extensión de contrato de Fernando Zampedri. Algo lógico al tratarse de su goleador. Pero extraño considerando sus números y las ofertas que puede recibir. El artillero ha manifestado estar contento en el país y su desafío principal es superar a Rodrigo Barrera en el listado de anotadores cruzados.

“Ofertas van a llegar, pero mi deseo estar acá, en esta institución, conseguí un lugar. En cuatro años es difícil conseguir lo que he logrado, entonces despegar e irme sería un grave error. Estoy muy cómodo y mi familia también. Este club me dio un lugar que no puedo desaprovechar y partir como si nada. Con un trabajo muy duro he hecho cosas importantes y me queda aún, así que ese es mi camino”, señaló a mediados del curso actual.

En tanto, Nicolás Núñez está al tanto de los deseos del futbolista que dirige. “Fernando es alguien importantísimo para el club y la gente. Tiene un objetivo personal que lo invita a seguir”, dijo el estratega a El Deportivo.