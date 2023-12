La cruda reflexión de Mauricio Isla sobre su alejamiento de la Roja y su salida de la UC

No hay dudas de que Mauricio Isla fue uno de los jugadores más regulares de la llamada “generación dorada”. Su participación en las Copa América ganadas en 2015 y 2016 fue importante, al igual que su presencia en los procesos clasificatorios que llevaron a la Roja a los mundiales de Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. Sin embargo, a pesar de una exitosa carrera, el Huaso ha debido pasar por varios sinsabores en las últimas temporadas. Ahora, con 35 años, se detiene a reflexionar.

Curiosamente, esta instancia se dio en redes sociales. Isla dio la posibilidad de que sus seguidores de Instagram le efectuaran preguntas de todo tipo. Ahí, el ahora jugador de Independiente de Avellaneda se mostró completamente sincero.

Su ausencia de la Roja

Por supuesto, uno de los primeros temas en ser consultado fue sobre la selección chilena. Le preguntaron si acaso extrañaba algo de la Roja. El ex Udinese y Juventus no escondió sus sentimientos: “Siempre la voy a extrañar. Los entrenamientos, los viajes, Juan Pinto Durán. el Nacional y los compañeros”, escribió.

Además, le consultaron sobre los motivos para estar ausente en este nuevo proceso de Chile. Fue claro: “Siempre tienen que estar los mejores y en este momento estamos en una etapa de apoyar a los más jóvenes. Además, yo no estoy en rendimiento top para jugar por mi Selección y joven tampoco”.

El paso por la UC

El lateral también se refirió a su estadía en la Universidad Católica, en donde no alcanzó a estar más de un año. Al final, acabó rescindiendo contrato. “A veces las cosas no resultan como uno quiere, pero siempre está el respeto y el cariño. Hice lindas amistades ahí y disfruté muchos partidos jugando”, dijo.

Isla, en uno de sus últimos partidos con la UC este 2023, contra O'Higgins en Santa Laura. FOTO: AGENCIAUNO

Por último, habló sobre su presente en el Rojo de Avellaneda, en donde agradece todo el cariño recibido: “Estoy muy feliz, me han tratado súper bien. Me llevo bien con todos y me recibieron de maravilla cuando llegué, eso lo agradezco mucho. Me encantó la hinchada y el estadio es top”, cerró.