“Debe tener un poco de respeto, humildad”: el fuerte descargo de Fernando Zampedri contra el árbitro Piero Maza

En Universidad Católica hay preocupación. La escuadra de San Carlos de Apoquindo no pudo ante Deportes Copiapó y llega a la última jornada con la obligación de sumar tres puntos si es que quieren clasificar a la próxima Copa Sudamericana. Al frente estará Unión La Calera, en un duelo que será clave para la aspiración de ambos elencos de meterse en una copa internacional.

En el cotejo frente a los nortinos, sin embargo, hubo una situación que no pasó inadvertida. Fernando Zampedri, el delantero cruzado, tuvo un duro cruce de palabras con el árbitro Piero Maza. Al minuto 27 del cotejo, el argentino chocó con el juez mientras se aprestaba a recibir el balón para rematar sin marca del equipo visitante. Aquello provocó los reclamos desmedidos del Toro, que le valieron la tarjeta amarilla.

Una vez terminado el encuentro, Zampedri aprovechó la oportunidad de repasar la jugada para cuestionar el accionar del árbitro. “Estaba muy mal ubicado. Un árbitro de Primera División no puede estar ubicado en ese lugar, donde va a suceder la jugada. Después de la amarilla no le digo nada, solamente me retiro. Estaba enojado por la situación”, dijo.

“Fue una jugada que teníamos preparada nosotros, que había salido muy bien y el árbitro no la deja culminar, entonces yo creo que también debe tener un poco de respeto, humildad, de saber que se equivocó. Pero bueno, me sacó la amarilla y ya está”, cerró.

La fuerte autocrítica cruzada

Este sábado, el partido lo vivieron, según expresan, tal como pensaban que sería. “Fue un duelo entre dos equipos con objetivos súper claros. Un encuentro abierto, no con escuadras replegadas. En el juego no sufrimos tanto, ellos no tuvieron muchas ocasiones de gol. Si lo pasamos mal en los balones detenidos y tuvimos desconcentraciones que no nos podemos permitir”, dijo Nicolás Núñez.

En esa línea, el estratega lanza un duro reproche a sus dirigidos por la manera de defender en ambas anotaciones del elenco nortino. “Desde el juego nos cuenta bastante, crear ocasiones de gol también. Sufrir dos goles como que los que nos hicieron es inaceptable, así se hace imposible competir. Se nos pone cuesta arriba. Aun así tuvimos chances para ganarlos. Nos faltó energía para someter más al rival. No pudimos superar al contrincante, siento frustración porque no estuvimos a la altura”, sentenció.

Ahora se miden ante Unión La Calera, justamente el equipo con el que luchan por el último cupo al certamen subcontinental. Deben sumar y también mirarán de reojo lo que hará Universidad de Chile este domingo, ante Cobresal. Un triunfo de los laicos complicaría las aspiraciones cruzadas. “Tenemos una última oportunidad. Por suerte es un partido directo. Si ganamos, pasamos arriba. Hay que encontrar la forma. Es un partido con carácter de final. Ahora miro el vaso medio lleno, porque tenemos la suerte de enfrentar al equipo con el que estamos peleando el cupo. Somos Universidad Católica y debemos demostrarlo en la última fecha”, señaló Núñez.

El DT realiza una autocrítica a nivel club, debido a los dos años en que la UC no ha dado con los resultados positivos. “Como institución llevamos dos años sin estar en los puestos que el club merece. Independiente de lo que suceda, la próxima temporada hay que volver a posicionarse como equipo potente, lo que había sido en la última década, más allá de lo que suceda en este cierre de temporada. Eso es una mirada alineada con lo que piensa la dirigencia. Debemos decidir bien como vamos a enfrentar el próximo semestre”, apuntó.