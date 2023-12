Un empate que no es negocio: la UC sigue sin despegar y Copiapó no timbra la permanencia

No sólo la atención de Universidad Católica y Deportes Copiapó estaba puesta en Santa Laura. También la de Magallanes y otros clubes cuyos objetivos podían trastocarse según lo que pasara en la cancha de Unión Española. Fue un empate 2-2 que no le sirve a ninguno para sus intereses.

El partido era fundamental para cruzados y atacameños, en sus distintos intereses. La UC estaba obligada a sacar un buen resultado para lograr un cupo en la Copa Sudamericana 2024, más aún tras la victoria de La Calera en Coquimbo, en la noche del viernes. Para la visita, una victoria en Santiago les daba definitivamente la permanencia en Primera División, independiente a lo que haya sucedido en La Florida con la Academia y Audax Italiano. Indirectamente, Nicolás Núñez tenía la opción de darle una mano a su exequipo, en el cual fue multicampeón.

Los deseos de ganar de ambos se notaron en el primer tiempo, con un periodo abierto y con ritmo. Esto también se dio por las grietas defensivas de lado y lado. Pasaron apenas cinco minutos y el Copiapó de Ivo Basay abrió la cuenta gracias a Diego García, quien conectó tras una pelota detenida. Para fortuna de Católica, el empate llegó rápido. Una acción personal de Alexander Aravena, su mejor valor, ocasionó el 1-1 en los 8′.

Una grosera desatención defensiva en la UC, cuando Copiapó tenía un balón parado a favor, permitió el 2-1 de la visita, obra de Reiner Castro. Se apuró un tiro libre y el venezolano apareció solo para definir ante la apresurada salida de Peranic. Balde de agua fría para los franjeados. La ventaja (y el alivio) de Núñez era contar con un jugador encendido como el Monito Aravena, el exclusivo revulsivo de los cruzados, el factor diferenciador más claro en ataque. En los 23′, puso el 2-2 definiendo en posición de 9.

La igualdad no era negocio para ninguno, tanto en la pelea por entrar en la Sudamericana como para zafar del fantasma del descenso. Además, la victoria momentánea de Magallanes estiraba el desenlace de la parte baja para la jornada final.

Hacia el complemento, la búsqueda de los equipos se mantenía, sin tener un método claro. Copiapó nunca se escondió en la cancha de Independencia. Mientras que la Católica insistía por el lado izquierdo, con Cuevas y Montes, más Aravena que se instalaba ahí. La UC encontró la chance ideal para ponerse en ventaja con un penal, por agarrón en contra de Ampuero. Fernando Zampedri, el goleador del campeonato, falló. En los 65′, el Toro desvió su remate.

Un epílogo en el cual se quedaron sin piernas terminó por sellar una igualdad que deja sinsabores. La Católica se complica en su afán de alcanzar la Sudamericana. Queda a dos puntos de La Calera, al que debe visitar en la última fecha (sin Zampedri, suspendido por amarillas). Copiapó no timbró su permanencia. Ahora quedó dos puntos por sobre Magallanes.

Ficha del partido

U. Católica: N. Peranic; B. Ampuero, G. Kagelmacher (90′+4′, D. González), A. Parot, C. Cuevas; I. Saavedra; G. Tapia (82′, J. F. Rossel), C. Pinares, A. Aravena, C. Montes (70′, J. Ortiz); y F. Zampedri. DT: N. Núñez.

Copiapó: N. Espinoza; A. Ortiz (69′, M. López), N. Vargas, D. García; F. Reynero, J. Jaime, I. Rozas (88′, A. Ríos), J. Valladares; J. Luna; M. Quinteros y R. Castro. DT: I. Basay.

Goles: 0-1, 5′, García, conecta tras pelota detenida; 1-1, 8′, Aravena, define tras jugada personal; 1-2, 14′, Castro, remata luego de apurar un tiro libre; 2-2, 23′, Aravena, en la boca del arco tras pivoteo.

Árbitro: P. Maza. Amonestó a Zampedri, Kagelmacher, Parot, Ortiz (UC); Luna, López (COP).

Incidencia: 65′, Zampedri se pierde un penal.

Estadio Santa Laura. Asistieron 5.933 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.