“Alzó la voz, casi al punto de perderla”: en Italia revelan el duro reto de Inzaghi a Alexis Sánchez y a varios futbolistas del Inter en la Champions

Alexis Sánchez soltó un grito que tenía guardado desde hace más de un mes en el agónico empate 3-3 frente al Benfica por Champions League. El chileno no convertía desde el 24 de octubre, por lo que su conversión ante los portugueses también significó un desahogo potente.

De hecho, una vez terminado el partido, el ex delantero del Olympique de Marsella utilizó las redes sociales para enviar un potente mensaje claramente relacionado a las últimas semanas que ha vivido, donde tuvo una lesión que lo dejó fuera del clásico ante la Juventus y donde también sufrió con la selección nacional en Eliminatorias.

“Nunca te rindas, ni el fútbol ni en la vida”, lanzó el Niño Maravilla en su cuenta de Instagram, abordando el complejo momento que está atravesando estos últimos meses de 2023. No es titular con el Inter de Milán, no ha logrado replicar el rendimiento que consiguió la temporada pasada en Francia y está actualmente fuera de los puestos de clasificación al Mundial con Chile.

Por eso la titularidad y posterior anotación ante el Benfica trae aíre fresco. Era una oportunidad clave para ganar posiciones en la delantera nerazzuri, ya que Simone Inzagui optó por un equipo sin muchos de los titulares. Sánchez no desaprovechó la chance y además del gol, jugó a gran nivel en los 65 minutos que estuvo en cancha.

En Italia, sin embargo, el cotejo sigue generando repercusiones. Es que en el primer tiempo, el equipo italiano no mostró una buena actitud y el resultado así lo reflejaba: un 0-3 en contra inapelable. Por lo mismo, la prensa local reveló detalles de la charla en el entretiempo, en el que Inzaghi le recriminó la pasividad a un equipo que lucía en su mayoría suplentes, entre ellos, a Alexis Sánchez.

“En el vestuario cerrado no se limitó a dibujar esquemas en una pizarra, sino que sobre todo alzó la voz. Casi hasta el punto de perderla. Porque en momentos difíciles, sobre todo después de 45′ minutos horribles, un entrenador debe ser bueno eligiendo una forma “dura” de comunicar”, publicó La Gazzetta dello Sport.

“Inzaghi se centró en el orgullo de quienes estuvieron sobre el terreno de juego. Simone habló de un enfoque mental equivocado, señaló que no había visto nada de lo que se había preparado y reiteró la diferencia con respecto a los otras actuaciones de temporada del Inter”, agregó el mismo medio.

Para el estratega resultaba fundamental que jugadores como Alexis entendieran que estaban desaprovechando una gran oportunidad. “Para la autoestima de quienes estaban sobre el terreno de juego fue un golpe duro y las ganas de reaccionar fueron inmediatas. También porque Inzaghi lo pidió explícitamente, anunciando que no haría cambios para no decepcionar a los sustituidos. Quería que los jugadores que se pusieron en esa situación salieran solos. Y así fue”. “Arnautovic, Sánchez, Frattesi, Bisseck y los demás regresaron al terreno de juego con sangre en los ojos. Como si se estuviera jugando la final de la Liga de Campeones y no la reanudación de un partido que, incluso ganado, todavía no habría garantizado la primacía en el grupo”, cierra la Gazzetta dello Sport.

De esta manera Alexis alcanzó los diez partidos oficiales disputados con el Inter de Milán en la actual temporada, donde ha convertido dos goles y no registra asistencias. En total suma 375 minutos en cancha, dato que evidencia que aún no consigue ganarse un puesto en el once titular del último finalista de la Champions League.

Habrá que esperar para ver si Sánchez vuelve a ser considerado desde el arranque por Inzaghi el fin de semana, cuando este domingo a las 16.45 el Inter enfrente al Napoli por la Serie A. Actualmente el cuadro del chileno es puntero del torneo domestico con 32 puntos en 13 partidos disputado. Juventus es su más cercano perseguidor con 30 unidades.