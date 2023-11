Juan Tagle confirma que Nicolás Núñez continuará al mando de la UC en 2024

Nicolás Núñez seguirá como entrenador de Universidad Católica en la próxima temporada, independiente de lo que suceda en el cierre del curso actual. Así lo confirmó Juan Tagle, presidente de Cruzados. “Estamos trabajando con Nico, contentos con su trabajo y planificando juntos el 2024″, señaló el directivo.

Actualmente, la UC está enfocada en clasificar a la Copa Sudamericana. De momento, están fuera del certamen internacional, por diferencia de goles. El mandamás de la sociedad anónima sabe que mucho de lo que suceda el próximo año dependerá de lo que pase en los dos partidos que le restan a la institución de la precordillera. “Es un factor, sin duda. Este año tuvimos un año financieramente complejo por el hecho de no haber avanzado en la primera fase y eso fue un golpe importante. Será un factor al momento de conformar el plantel del próximo año”, declaró el abogado.

En esa línea, Tagle entiende que este año en el club de Las Condes han estado muy lejos de lo que esperaban. Ahora se encuentran sumidos en una crisis deportiva que no les ha permitido estar en los puestos de avanzada y con apenas cinco partidos ganados de los últimos 21 que han disputado en el torneo de Primera División. “Vivo esto con mucha intensidad y tengo ganas de que termine luego. Quiero que logremos ese objetivo mínimo que tenemos (ir a la Sudamericana). Hemos conversado con los capitanes, el entrenador y el plantel, sabemos que es una meta fundamental para nosotros”, puntualizó el dirigente.

Nicolás Núñez, DT de Universidad Católica, en San Carlos de Apoquindo. Foto: Andres Pérez

Espera levantar

Nicolás Núñez fue confirmado en julio como entrenador de Universidad Católica, luego de una negociación muy rápida que se dio tras la salida de Ariel Holan. “La institución mantiene sus principios y valores; yo acepté el desafío porque son los que me identifican. También porque tengo conocimiento del club y me iba a sentir contenido por la hinchada y la dirigencia. Con Tati (Buljubasich) fuimos compañeros, entonces había elementos a favor (...) Los momentos se cruzan. Siempre tuve la intuición de que nuestros caminos se iban a cruzar. Existían motivos, como la identificación o conocer la interna. Me sentía capacitado para asumir, a pesar del momento actual”, señalaba el estratega a El Deportivo, a la hora de explicar su arribo a San Carlos de Apoquindo.

Sin embargo, al cabo de meses, una mejora no se ha percibido desde los números. De hecho, el ex DT de Magallanes tiene menos rendimiento que Holan en el torneo de Primera División 2023. El argentino se fue con el 45,1 por ciento de rendimiento en 17 partidos. Por su parte, el chileno posee el 40% en 10 encuentros.

En diálogo con La Tercera, Núñez reconocía que el armado de plantel que se realizó a inicios de temporada perjudica a su estilo de juego y espera contar con más futbolistas el próximo año. “Es una realidad que para mí criterio futbolístico, hoy tenemos muy pocos volantes interiores. Eso nos obliga a ser un equipo más directo, sin la conservación del balón como un medio para controlar el juego. Con esa dificultad, hemos intentado adaptarnos al sello que tienen los jugadores”, explicaba.