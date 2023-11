El potente mensaje de Alexis Sánchez tras volver a los goles en el Inter de Milán

Alexis Sánchez soltó un grito que tenía guardado desde hace más de un mes en el empate el Benfica por Champions League. El chileno no convertía desde el 24 de octubre, por lo que su conversión ante los portugueses también significó un desahogo potente.

De hecho, una vez terminado el partido, el ex delantero del Olympique de Marsella utilizó las redes sociales para enviar un potente mensaje claramente relacionado a las últimas semanas que ha vivido, donde tuvo una lesión que lo dejó fuera del clásico ante la Juventus y donde también sufrió con la selección nacional en Eliminatorias.

“Nunca te rindas, ni el fútbol ni en la vida”, lanzó el Niño Maravilla en su cuenta de Instagram, abordando el complejo momento que está atravesando estos últimos meses de 2023. No es titular con el Inter de Milán, no ha logrado replicar el rendimiento que consiguió la temporada pasada en Francia y está actualmente fuera de los puestos de clasificación al Mundial con Chile.

Por eso la titularidad y posterior anotación ante el Benfica trae aíre fresco. Era una oportunidad clave para ganar posiciones en la delantera nerazzuri, ya que Simone Inzagui optó por un equipo sin muchos de los titulares. Sánchez no desaprovechó la chance y además del gol, jugó a gran nivel en los 65 minutos que estuvo en cancha.

De esta manera Alexis alcanzó los diez partidos oficiales disputados con el Inter de Milán en la actual temporada, donde ha convertido dos goles y no registra asistencias. En total suma 375 minutos en cancha, dato que evidencia que aún no consigue ganarse un puesto en el once titular del último finalista de la Champions League.

Habrá que esperar para ver si Sánchez vuelve a ser considerado desde el arranque por Inzaghi el fin de semana, cuando este domingo a las 16.45 el Inter enfrente al Napoli por la Serie A. Actualmente el cuadro del chileno es puntero del torneo domestico con 32 puntos en 13 partidos disputado. Juventus es su más cercano perseguidor con 30 unidades.