“Los campeones son así”: en Italia destacan la personalidad y carácter de Alexis Sánchez en el empate del Inter con Benfica

Este miércoles el Inter de Milán, ya clasificado a los octavos de final de la Champions League, enfrentó la penúltima fecha de la fase de grupos, pensando en conseguir el liderato para evitar rivales más complicados en la próxima ronda. Sin embargo, el Benfica comenzó sorprendiendo desde el principio y rápidamente se puso 3-0 arriba.

Claro que en el segundo tiempo el conjunto italiano consiguió una gran remontada para igualar el marcador 3-3. El último tanto fue obra de Alexis Sánchez desde el punto penal.

Sobre el rendimiento del chileno, quien estuvo presente en la cancha hasta el minuto 79, la prensa italiana destacó la personalidad y el carácter del tocopillano.

Passione Inter escribió que “un tiro gravemente fallido es todo lo que se debe notar en su primera mitad. En la segunda, sin embargo, cambia completamente de cara en los primeros minutos, poniendo mucha más intensidad. No es casualidad que su recuperación, al borde del área del Inter, desembocara en el penal, que luego logró con gran frialdad”.

Calciomercato, por su parte, resaltó que “recupera el balón con una buena parada a Neves y lanza a Thuram, que gana el penal. Aparece desde los once metros y desplaza a Trubin para poner el 3-3″.

Sport Virgilio, a su vez, resumió que “‘Los campeones son así' – el chileno hace un mal partido, pero se hace cargo del penal para poner el 3-3. Mucha personalidad, lo que necesitas en estas veladas”.

En su uno a uno, Tutto Mercato Web expuso que Sánchez fue “corriente alterna. Sin embargo, tras un período inicial de ectoplasma, los hechos también cuentan. Suyo fue el córner para el 3-1, suyo la recuperación de la que nació el penal y suyo también el penal convertido”.

por último, FC Inter News escribió que el chileno “empieza con el brío habitual que se traduce en demasiados balones perdidos, ante la agresión del rival siempre hace lo mismo: agarra excesivamente el balón para intentar arreglarlo. Luego pasan varios minutos en los que literalmente desaparece del campo. Como muchos otros compañeros, lo hizo mejor en la segunda mitad, especialmente desde el punto de vista del carácter”.

Remontada de campeones

Tras el encuentro, Alexis Sánchez tomó la palabra para referirse a su actuación en la transmisión oficial italiana. Allí destacó que “remontadas como estas sólo las logran equipos con mentalidad de campeones. En la Champions hay que tener cuidado con todo, a diferencia de la Serie A”.

En cuanto al penal manifestó que “estoy acostumbrado a jugar por cosas importantes. Lo hice tanto con clubes como con mi selección. Me gusta jugar y siempre quiero echar una mano al equipo para intentar ganarlo todo”.

Foto: Reuters.

Por su parte, el técnico Simone Inzaghi valoró el hecho de que “habiendo visto una reacción así y habiendo estado cerca de ganar, me llevo muchas cosas buenas de la segunda parte. En la primera parte deberíamos haber hecho más, incluido yo mismo: nos acercamos mal, estuvimos débiles. Los partidos de la Champions son así, no te lo puedes permitir, no hay partidos sencillos. En el vestuario lo hablamos con los chicos y ellos lo entendieron y empatamos merecidamente”.

También se refirió a la forma con la que motivó a los jugadores. “Hubiera sido fácil cambiar a 4 o 5, pero preferí dejar claro que un episodio hubiera sido suficiente para cambiar el partido”.

Por último, defendió su idea de rotar jugadores. “Tengo veinte titulares, sé que puedo contar con todos ellos y tengo que intentar utilizarlos. Si el disparo de Barella no hubiera dado en el palo habríamos ganado un partido memorable”, recalcó.