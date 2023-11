Ídolo de la U se abre a la idea de entregarle una mano a Cobresal: “Darle un título a Colo Colo, uf…”

La definición del campeonato de Primera División del fútbol chileno está al rojo vivo. A dos fechas del cierre de la competencia hay tres equipos que están batallando por quedarse con el primer lugar y el título.

El mejor posicionado en este caso es Cobresal. El elenco minero es hasta ahora el líder absoluto del Torneo con un total de 53 puntos. Justo abajo aparecen dos clubes con dos unidades menos: Colo Colo y Huachipato.

Y en uno de estos duelos Colo Colo podría recibir la ayuda de un equipó inesperado. Los mineros deben enfrentar en el estadio El Cobre de El Salvador a Universidad de Chile, cuadro que se encuentra peleando por asegurar un cupo en la próxima Copa Sudamericana.

De lograr el triunfo en el norte, y si el Cacique cumple con derrotar a Unión Española, una victoria de los laicos dejará mejor posicionado a los de Macul de cara a la última fecha cuando tengan que enfrentar al ya descendido Curicó Unido en el estadio La Granja.

Ante esta situación, el cuatro veces campeón de la liga con la U e ídolo azul Sergio Vargas se abre a la idea de que los universitarios le den una mano a Cobresal. “Si estuviera jugando no tendría ninguna duda: quisiera ganar para meterme en la Copa Sudamericana. Ni medio por ciento de duda”, declaró en principio en conversación con ESPN 90.

Sin embargo, “como hincha, hay algunos que quieren que gane para meterse a Sudamericana y un gran porcentaje que no quieren que gane para no darle el título a Colo Colo. Depende del lugar como uno lo ve”.

Además afirmó que “estoy 50 y 50 hoy día. Por un lado quiero que llegue al campeonato internacional, pero por otro darle un título a Colo Colo, uf… respetando a Colo Colo obviamente”.

Por último aseguró que en la mentalidad del plantel estas cosas pasan a un segundo plano e irán a buscar con todo la opción de clasificar a la Sudamericana. “Los jugadores quieren meterse a un torneo internacional. Eso es muy importante”.

Las dudas del Coca Mendoza

La declaraciones de Vargas vienen a entregarle en parte la razón a lo que planteó Gabriel Mendoza. El Coca, campeón de la Copa Libertadores con el Cacique en 1991, expresó sobre este escenario que “yo creo que (en la U) se dejarán perder para no ayudar a Colo Colo. Está difícil para este fin de semana, lo veo difícil”, manifestó en relación al duelo que se desarrollará en el estadio El Cobre.

“Nosotros debemos depender exclusivamente de nosotros. Lo que hagan los demás, no importa. Si terminamos ganando las dos fechas finales y no se da el título, se hizo lo que se tenía que hacer. El título dependía de lo que pudimos haber hecho en el año, no tenemos que esperar una ayudita de nadie”, sentenció.

A pesar de esto, algunos hinchas de Colo Colo han sacado a la luz el “Himno Bullalbo”, expresión que responde al rol clave que jugarán los laicos en la opción de que el Cacique pueda optar al título.

Esta pieza, en rigor, no es más que la letra del Romántico Viajero, el himno de la U, obra de Julio Cordero Vallejos interpretada por Jaime Aranda, con la música de Cómo el Colo Colo no hay, la creación que legó Carlos Ulloa Díaz y que fue interpretado por primera vez en 1943.