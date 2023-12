Montes y Tapia se redimen: la UC va a la Copa Sudamericana cerrando un opaco 2023

El duelo entre Unión La Calera y Universidad Católica podía tener el rótulo de “final” sin problemas, porque se trató de un duelo directo por la clasificación a la Copa Sudamericana, objetivo deportivo y económico no menor para las instituciones. En la carpeta sintética del estadio Nicolás Chahuán, la UC hizo la tarea. Ganó 3-0 y tendrá participación internacional en 2024, para maquillar (en algo) un año gris.

Considerando que la victoria clasificaba a caleranos o cruzados, sin necesidad de estar pendiente de otros partidos, la especulación no estaba permitida en el radar. La UC, cuya temporada quedó totalmente al debe (el equipo se armó para pelear arriba y el plan de Ariel Holan fracasó), llegó a la Región de Valparaíso dependiendo de sí misma, pese a que la campaña de Nicolás Núñez no ha estado acompañada de una mejora sustantiva en la escuadra. Por cierto, no contó con Fernando Zampedri, el goleador y capitán, por suspensión. Ignacio Saavedra portó la jineta.

Se trató, en líneas generales, de un duelo trabado, que no fue bien jugado. En circunstancias como éstas, el resultado importaba más que el lirismo. Católica buscó constantemente las bandas como método de ataque, siendo Parot una vía de escape frecuente en el primer periodo. Sin acciones de riesgo en las áreas, el duelo no entraba en calor, pese a la alta temperatura.

Hacia el final de la primera parte, el encuentro se quiebra. En los 37′, una acción combinada acaba con el 1-0 de Clemente Montes, quien se saca al portero Omar Carabalí y define sin ángulo, desde la izquierda. Una gran definición del ex Celta de Vigo. Y minutos más tarde, La Calera se quedó con 10 por la expulsión de Leandro Díaz, en una acción absolutamente evitable. En menos de 5′ se ganó las dos amarillas y dejó a los suyos con 10. El lado positivo para los cementeros es que los otros resultados le permitían seguir en zona de Sudamericana.

El complemento arrancó con retraso debido a incidentes sucedidos en la barra visitante. Los mismos jugadores cruzados pidieron calma a los forofos, pensando que el duelo estaba siendo favorable para el equipo. El olor a lacrimógena se percibía. También se sintió el humo a raíz del incendio forestal sucedido este sábado en Limache.

Fue una jornada de redenciones. Si Montes abrió el marcador, Gonzalo Tapia amplió la diferencia. En los 67′, el juvenil sacó un fuerte remate, tras una intervención del golero calerano, para un 2-0 que encausó la victoria de la UC. Después, el equipo de Núñez fue regulando el cotejo, al tener un horizonte halagüeño. En el tiempo añadido, Nicolás Peranic le atajó un penal a César Pérez, para cerrar una jornada con el pie derecho. Pero faltaba algo más. Un golazo de Tapia selló el 3-0.

Además, Fernando Zampedri se convirtió en el tetragoleador de campeonatos nacionales de Primera División. Por cuarto torneo largo seguido, logró el título de goleo, esta vez con 17 anotaciones.

A las copas

Se terminó el Campeonato Nacional y se definieron los clasificados a las copas Conmebol de 2024. La UC y La Calera van a la Sudamericana, igual que Coquimbo Unido y Everton.

Gracias al descenso de Magallanes, la lista corrió y Palestino se mete como Chile 4 para la Libertadores. Acompañará a Huachipato (Chile 1), Cobresal (Chile 2) y Colo Colo (Chile 3).

Ficha del partido

U. La Calera: O. Carabalí; F. Salinas, T. Asta-buruaga, J. P. Freytes, L. Díaz; M. Cavalleri (73′, A. Max), E. Valencia, C. Pérez, N. Orellana (64′, D. Buonanotte); S. Lomónaco y A. Rodríguez (45′+1′, H. Lópes). DT: M. Cicotello.

U. Católica: N. Peranic; B. Ampuero, G. Burdisso, G. Kagelmacher (65′, D. González), A. Parot; C. Pinares (88′, L. Hernández Maluenda), I. Saavedra, C. Cuevas; G. Tapia, A. Aravena y C. Montes (56′, J. Ortiz). DT: N. Núñez.

Goles: 0-1, 37′, Montes, se saca a Carabalí y define sin ángulo; 0-2, 67′, Tapia, remate fuerte tras atajada de Carabalí; 0-3, 90′+5′, Tapia, con un gran remate arriba.

Árbitro: M. Araos. Amonestó a Díaz (ULC); Montes, Parot, Ampuero, Cuevas (UC). En los 42′, expulsa a Díaz por doble amarilla (fuerte infracción).

Incidencia: 90′+3′, Peranic ataja penal a Pérez.

Estadio Nicolás Chahuán. Asistieron 3.952 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.